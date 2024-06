Laura Matamoros enseña el 'efecto rebote' que ha sufrido su cuerpo tras pasar por 'Supervivientes'

Laura Matamoros no pasa por un buen momento emocional. Así lo ha reconocido la concursante de Supervivientes tras dejar el concurso y reencontrarse con sus seres queridos y con sus hijos. Como ha expuesto en redes sociales, ya ha vuelto a además a hacer lo que más le gusta, trabajar y entrenar.

Además de todo ello, también ha publicado en redes sociales cómo se siente tras haber pasado muchos días en la isla más famosa de la televisión, una estancia en la que ha pasado todo tipo de penurias y de hambre.

Tras esa experiencia, Matamoros ha reconocido en Instagram que ahora no se priva de nada, y prueba de ellos son las numerosas fotografías que ha subido junto a comidas como bandejas de carne a la brasa y patatas fritas por ejemplo.

Además, la influencer también ha sido muy natural a la hora de mostrar en sus redes sociales los cambios que ha sufrido su cuerpo, como el efecto rebote que ha sufrido.

"Cosas que la gente no cuenta cuando vuelve de Supervivientes, una de ellas es el efecto rebote, cosa que yo he tenido bastante. Debo ser de las pocas que me he ido a la isla mejor de lo que he vuelto. Hay que ser naturales y realistas, ¿no?", ha publicado en su cuenta de Instagram para todos sus seguidores.

Laura Matamoros entrenando tras salir de Supervivientes. Instagram

Además, la hija de Kiko Matamoros, también ha compartido un par de vídeos en los que aparece haciendo deporte y entrenando. En ellos puede verse cómo era el estado de su cuerpo antes de la isla, donde se le aprecia una musculatura más definida, y cómo está ahora, aunque a pesar de ellos, sigue trabajando por recuperar su físico.