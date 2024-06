Alcalá Norte, el "grupo cañón" que hasta Rosalía recomienda

En el resurgir de la música madrileña, un nuevo grupo de nombre neocastizo está haciendo presión para convertirse en el referente de la nueva ola. Y va apadrinado por Rosalía, ni más ni menos.

En la escena musical, el género urbano ha copado todas las listas y charts. Los números de este género han alcanzado cifras de otra dimensión, rompiendo barreras que se acercan incluso a los éxitos de los grandes tótems de la industria estadounidense (reguetoneros latinoamericanos siempre le pisan los talones a grandes artistas como Taylor Swift o Ariadna Grande).

España no es ninguna excepción entre los países castellanoparlantes, pues el mismo Quevedo, sin ir más lejos, fue el artista más escuchado en 2023 por encima de otros muchos cantantes muy bien situados y con una trayectoria mucho más larga. Aun así, no todo va a ser música urbana, pues también hay espacio para nuevos grupos de rock.

Con una escena indie bastante bien asentada, donde triunfan grupos ya míticos como Vetusta Morla, y otros relativamente nuevos, como Arde Bogotá (quienes fueron los grandes triunfadores de los recientes premios de la Academia de la Música), también hay espacio para nuevos grupos de géneros próximos al rock, quienes si bien no hacen los mismos números que los artistas urbanos, si consiguen una nada desdeñable influencia en la música underground.

En este contexto, hay un grupo madrileño con nombre de centro comercial que lleva varias semanas, quizá ya meses, sonando con fuerza en redes sociales y las cabeceras de los carteles de algunos importantes festivales españoles. Son Alcalá Norte, quienes quizá suenen por La Vida Cañón.

Esta agrupación de Ciudad Lineal, barrio al norte de Madrid, lleva operando al menos desde 2021, cuando lanzó Maquetas tempranas, un primer proyecto indie con el que poner la primera piedra de la que es hoy la banda.

Formada por Álvaro Rivas (voz), Jaime Barbosa (batería), Juan Pablo (guitarra), Pablo Prieto (bajo), Laura de Diego (teclados) y Carlos Elías (guitarra), esta agrupación recoge el testigo de las viejas bandas ochenteras, aquellas que poblaban la movida pija de Madrid, no solo en su estilo musical, sino también en su vestimenta.

Con pelos largos y cadenas típicas de aquellos tiempos, Alcalá Norte se encuadra dentro de la nueva ola indie madrileña, un contubernio de grupos y artistas que, amparados tras los cristales de la nostalgia, se sienten vinculados a la ya vieja movida no solo a nivel sonoro, sino también estético; en sus letras, hablan de las latas de cerveza en la calle y las noches de farra que acaban mal.

Aunque con “tan solo” 100.000 oyentes mensuales al mes en Spotify (contador que no para de subir, pues la cifra era de la mitad hace un puñado de meses), el grupo compagina su música con una comunicación agresivísima en Twitter, donde el bajista, CM del grupo, se pasa el día “dando la turra”, como ellos mismos reconocen: el secreto de su éxito reside en hablar mucho de ellos, pero también en saber reírse.

Tras esa primera maqueta del año 2021, el grupo, que sigue rulando por las (pocas) tiendas de vinilos y discos en físico, publicó en 2024 Alcalá Norte, primer álbum homónimo con el que han conseguido este primer nada desdeñable éxito.

La canción con la que ha empezado todo para ellos es La vida cañón, un tema característicamente rockero en el que el grupo fantasea con una vida genial, que querrían conseguir principalmente con la música, en la que no tendrían grandes lujos, pero sí esa comodidad con la que todos soñamos de una forma u otra: no quieren un millón de euros en la cuenta, pero sí hacer y deshacer a su gusto.

El grupo ha conectado muy bien con los jóvenes no solo por la precariedad que estos sufren, sino también por el nuevo casticismo que ha surgido en Madrid. Con una historia bastante heterogénea que no aporta ninguna cultura vehicular a toda la ciudad, varios artistas y colectivos han empezado a reivindicar ese orgullo chulesco madrileño con el que asociamos a la ciudad, y ellos no han sido menos.

El éxito del tema no solo ha llegado a desconocidos, sino que la propia Rosalía ha manifestado públicamente que es seguidora del grupo: en su canal de WhatsApp, donde la catalana mantiene una comunicación más desenfadada con su audiencia, ha llegado incluso a pasar un audio tarareando el tema y diciendo que no se lo puede sacar de la cabeza. Por supuesto, la banda ha aprovechado esto para bromear constantemente en Twitter.

El éxito del grupo no es solo digital, pues en la edición de este año del Primavera Sound, importantísimo festival que vehicula las tendencias musicales en España, llegó a tocar frente a un público bastante importante. Además, los miembros también han aprovechado el éxito de La Vida Cañón para, con el nombre de La Gira Cañón, iniciar una gira que los va a llevar a unas cuantas ciudades españolas. Por ejemplo, tocarán en recintos como el BBK de Bilbao o la sala Razzmatazz de Barcelona.

De momento, ya han trascendido mucho más allá del centro comercial al que le han robado el nombre.