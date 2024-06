ERC carga contra Junts por hacer "política de escaparate" con sus enmiendas de totalidad: "No es ni elegante ni eficaz"

La portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, ha cargado este sábado contra Junts por hacer lo que ha definido como "política de escaparate" presentando enmiendas de totalidad a leyes del Gobierno para después retirarlas "a los quince minutos" con intención de "sacar un titular". "No me parece una manera ni elegante, ni transparente, ni clara, ni eficaz", ha sentenciado.

Así lo ha dicho en una entrevista al programa Parlamento de Radio Nacional de España al ser preguntada por la 'enmienda catalana' que Junts quiere aplicar a partir de ahora en sus negociaciones con el Gobierno para garantizar que no se aprueban leyes que invadan competencias de Cataluña.

Junts hizo este anuncio el jueves, horas después de retirar la enmienda con la que pedían la devolución al Gobierno del proyecto de ley por el que se crea la Oficina de Derechos de Autor. Según Jordà, esa ley "no tenía ninguna invasión competencial".

En la entrevista, la portavoz adjunta de ERC, ha explicado que su formación presenta enmiendas de totalidad a las leyes que no les gustan o que creen que no defienden los intereses de los catalanes, invadan o no competencias autonómicas.

"Si Junts considera que su manera de hacer política es constantemente hacer enmiendas a la totalidad a diferentes leyes para retirar la enmienda --y no es la primera vez que lo hacen--, a los quince minutos o el día anterior, para después intentar sacar un titular de que han conseguido no sé qué, pues será su sistema", ha dicho.

Desde su punto de vista, en la ley sobre derechos de autor "no había ningún tipo de invasión" competencial como demuestra. A su juicio "no se ha modificado absolutamente nada" del texto del Gobierno. "Que cada uno juegue con sus cartas. Unos hacen política más de escaparate y otros intentamos hacerlo de otra manera", ha concluido.