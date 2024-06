El vídeo del hombre que se niega a votar frente a las urnas no es de las elecciones europeas.

El 9 de junio tuvieron lugar las elecciones europeas. En España, estos comicios se han saldado con la victoria del Partido Popular, con 22 escaños y algo más del 34% de los votos, seguido por el PSOE, con 20 y alrededor del 30%, y, entre otros Vox, con el 9,62%. Así lo reflejan los datos provisionales que proporciona de manera oficial la Unión Europea en la web dedicada a las elecciones.

En este contexto, también se viralizó en X el siguiente mensaje, publicado por un usuario anónimo: "Yo ya he roto mi voto, con el objetivo de que España sea una democracia!" (sic). El post va acompañado de un vídeo en el que se ve a un hombre frente a las urnas de la mesa electoral que dice lo siguiente: "Hola, buenos días. Vengo a ejercer mi derecho a no votar hasta que en España, en este caso, haya una verdadera democracia con una verdadera representación y separación de poderes. Así que me guardo el voto hasta la próxima que pueda ejercerse correctamente. Muchas gracias, que tenga un buen día".

Sin embargo, esto es falso. El vídeo no es actual, se lleva compartiendo desde al menos julio de 2023, cuando se celebraron las elecciones generales en España. Además, en las imágenes se ven dos urnas, pero en las europeas solo se necesita una.

El vídeo viral en el que un hombre se niega a votar frente a las urnas es de julio de 2023

Para comprobar la veracidad del mensaje viral, desde INFOVERITAS, en primer lugar, hemos llevado a cabo una búsqueda inversa de imágenes con la herramienta de Google. Entre los resultados que arroja esta pesquisa se encuentra el mismo vídeo publicado por otro usuario anónimo de X. Como se puede comprobar, el post que comparte el mismo contenido data del 23 de julio de 2023. Aquel día se celebraron las elecciones generales en España.

De hecho, si se observan las imágenes con detenimiento, se observa que hay dos urnas electorales. No obstante, para votar en las elecciones europeas solo se necesita una urna, pues solo se eligen a los eurodiputados del Parlamento Europeo (en cambio, en las generales se escogen a los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado).

En este sentido, en este vídeo del canal oficial de YouTube de RTVE Noticias aparecen los líderes de los partidos españoles con mayor representación en la Cámara Baja votando en las elecciones europeas. Como se ve, solo hay un voto y una urna para estos comicios.

El vídeo en el que un hombre se niega a votar frente a las urnas "hasta que en España haya una verdadera democracia" no guarda relación con las elecciones europeas. Se trata de imágenes que datan del 23 de julio de 2023, cuando se celebraron las generales en España.

