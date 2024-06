Rocío Albert: "Trabajamos en las ayudas a la formación que podrán pedir los jóvenes en 2025"

Rocío Albert está a punto de celebrar su primer año al frente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, un área clave. Uno de los primeros hitos del Gobierno que conformó Isabel Díaz Ayuso tras el 28-M, los Presupuestos regionales de 2024, lleva su firma, como también la tiene una de las últimas medidas anunciadas: el Plan de Empleo Joven. La consejera charla con 20minutos de esta iniciativa y de otras en marcha.

¿Por qué el plan insiste en la formación?El 70% de los jóvenes que están desempleados no tienen acabados los estudios secundarios. Nos hemos propuesto orientarles y formarles en las competencias que las empresas están demandando para conseguir una inserción rápida. Madrid tiene el desempleo juvenil más bajo de España, pero no puede ser que haya desempleo y al mismo tiempo que las empresas digan que les faltan puestos de trabajo.

El paquete fiscal incluye una bonificación a jóvenes que compren viviendas en pueblos pequeños. ¿No se plantean extenderla para paliar la crisis de la vivienda?Creemos que esta no es una cuestión que determine el que alguien se compre una vivienda o no. Con este medida lo que tratamos es incentivar que la gente se dé cuenta de que pueden vivir en los pequeños municipios con una calidad de vida estupenda.

¿Recuperaría la deducción por compra de vivienda habitual?La crisis de la vivienda es una cuestión de oferta, no de demanda. Hay que conseguir que crezca la oferta. Se necesita que los promotores tengan condiciones buenas para hacer más casas y eliminar la ley horrible de Vivienda que tenemos desde hace un año y que está siendo demoledora.

¿Saben cuánto ingresarán por la recuperación parcial del impuesto de Patrimonio?No lo sabemos y somos los primeros interesados. El año pasado fueron 550 millones en la Comunidad de Madrid, pero estoy convencida de que esta cantidad va a reducirse. La pena no es lo que se va a reducir, sino todo lo que hubiera llegado y que no va a llegar.

¿Cree que el Gobierno central aprobará los suyos?Nosotros pedimos que haya Presupuestos Generales porque no tenerlos nos complica mucho a la hora de hacer la presupuestación: no es lo mismo trabajar con estimaciones propias que trabajar con las que te ha dado el Ministerio y que están confirmadas por la AIReF.

Ha reclamado una actualización urgente de las entregas a cuenta del Estado a las CCAA. ¿Por qué?No actualizarlas es una vergüenza porque supone que el Estado se está ahorrando todos los meses 900 millones, 150 de la Comunidad de Madrid, que deberían ir a Educación, a Sanidad, a servicios sociales… Es dinero que se está quedando ficticiamente el Estado: no se lo puede quedar, simplemente lo retiene y eso obliga a muchas autonomías a tener problemas de tesorería.

Acusa a María Jesús Montero de mentir sobre la condonación de deuda a Cataluña. ¿Por qué?En el Consejo de Política Fiscal y Financiera nos dijo que no iba a haber negociaciones bilaterales, que todas las cuestiones de financiación autonómica se iban a tratar en este órgano. Pidió que constara en acta y habló de cogobernanza, pero por la puerta de atrás empieza a negociar bilateralmente.

¿Por qué cree que se vuelve a hablar ahora de condonación de deuda?Han pasado las europeas, están con el problema de Junts... La necesitan, porque si no Sánchez no saca ni una sola ley ni va a tener Presupuestos. Es una negociación bilateral para chantajear y conseguir que los catalanes le apoyen en sus deseos de seguir en el Gobierno. Es algo muy ruin porque es darles todo tipo de prebendas a los que tratan de acabar con España.

¿Madrid se opondrá si fructifica?Esto no solo afecta a Madrid, afecta a todos los españoles. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para oponernos. Si tenemos que acudir a los tribunales, acudiremos, pero antes utilizaremos los medios que debería utilizar la vicepresidenta primera Montero, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

¿Accedería Madrid a la condonación a Cataluña si tuviera una equivalente?Tenemos muy claro que no vamos a entrar en ese juego. Lo que queremos es un nuevo sistema de financiación autonómica. No se puede condonar deuda cuando tienes un sistema obsoleto que no satisface las necesidades de los ciudadanos.