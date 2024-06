Los mayores regresan a las aulas en Madrid para ponerse al día con la tecnología: "Nos quedamos atrás, queremos independencia"

El móvil se ha convertido en una herramienta imprescindible en el día a día: comunicarse, pagar la compra, reservar entradas o pedir una cita médica. Aunque la mayoría de personas están acostumbradas a esos usos, hay un sector de la población que tiene dificultades a la hora de agendar una consulta médica, hacer un bizum o consultar la medicación que tienen pautada. "Nos estamos quedando atrás", indica Manuela, una de las vecinas del municipio madrileño de Loeches. Ante las dificultades que encuentra, ha decidido apuntarse a sus 76 años a uno de los cursos de la Comunidad de Madrid para aprender a utilizar la Tarjeta Sanitaria Virtual.

"Queremos tener independencia y poder gestionar todos los servicios sanitarios. No sabemos ni la mitad", explica Manuela, quien lamenta que ahora tiene que pedirle a sus hijos ayuda cuando tiene que hacer algún trámite por internet. "Cada vez cambian más las cosas y nosotros no llegamos a todo", indica. Ella y cientos de ciudadanos sufren los efectos de la brecha digital, lo que les impide hacer algo tan básico como pedir una cita con su médico de cabecera sin tener que desplazarse.

"Muchas veces parece que al diseñar las aplicaciones no piensan en nosotros y que hay que ser ingeniero para poder utilizarlas", lamenta Manuel. Tanto él como Manuela son dos de los alumnos que se han inscrito en el curso gratuito de la Consejería de Digitalización de capacitación para aprender a utilizar la Tarjeta Sanitaria Virtual.

Junto a ellos, casi una decana de personas practican cómo solicitar una consulta con su médico, modificar la cita, cancelarla o comprobar donde está ubicado el centro sanitario que les corresponde. Frustración, incomprensión y muchas dudas se condensan durante los dos días que dura este taller. "Cuando termine el curso voy a verlo más fácil, espero que no se me olvide nada después", señala Manuela. La mayoría de los participantes encuentra problemas a la hora de gestionar la aplicación sanitaria. Por ello, al enterarse de estas clases no dudaron en inscribirse. Desde el centro de mayores o en los mostradores del consultorio médico encontraron la información sobre los talleres.

"El principal problemas que tienen es el uso del teléfono móvil. Los conceptos de 'app' o nube, son muy difusos para ellos. Luego se limitan mucho por sus miedos a no hacerlo bien y fracasar", explica Adelardo, uno de los profesores que imparte los cursos de la administración autonómica. "Muchas cuentan que se sienten mal cuando piden ayuda en casa, porque sus hijos o nietos les dicen 'trae que te lo hago yo' y eso genera frustración", comenta.

Antonio, Rosalina y Manuel durante el curso para aprender a utilizar la Tarjeta sanitaria Virtual. Luis Miguel Gutiérrez Machio

Durante los talleres pueden practicar el uso de la tecnología sin miedo, preguntando dudas y adquiriendo confianza para luego aplicar los nuevos conocimientos. Además, una vez finalizan las clases, los participantes disponen de un teléfono de atención donde puede seguir planteando consultas. "Me gustaría que estos cursos se dieran con más frecuencia. Deberían repetirlo más veces porque al ser mayores se nos olvida", reclama Rosalina, quien confiesa que todavía tiene mucho por aprender.

En la clase el perfil de los alumnos es diverso, algunos admiten tener más dificultades a la hora de buscar información por internet o sentir miedo ante posibles estafas, mientras que otros como Antonio confiesa que a sus 65 años se mantiene informado e intenta aprender: "Me gusta trastear e ir descubriendo cosas".

Los talleres forman parte de un proyecto piloto que la Consejería ha desplegado en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Junto a esta iniciativa hay desplegados otros itinerarios formativos como los de banca digital para reducir la brecha digital en la región. Estos cursos se incorporarán a la nueva plataforma de capacitación Madrid Aula Digital. "Es una experiencia que pusimos en marcha para valorar su acogida y su funcionamiento y en vista de los buenos resultados obtenidos vamos a seguir apostando por reforzar este tipo de iniciativas para conseguir que lleguen a toda la población que lo necesite", valora el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde.

"Uno de los grandes anhelos es tener esa autonomía de sus familiares", explica Adelardo. Este tipo de cursos para saber utilizar la Tarjeta Sanitaria Virtual son reclamados, especialmente, por las personas mayores, mientras que los jóvenes están más interesados en los sistemas de certificación digital.