Kate Winslet rememora su beso con DiCaprio en 'Titanic' y confiesa: "Fue una pesadilla"

Al hablar de Titanic seguramente se nos vengan a la cabeza algunas imágenes míticas de la película, como la escena de los protagonistas en el agua sobre una tabla o el beso de Jack y Rose en la proa del barco, un momento que la actriz ha rememorado en una entrevista con la revista Vanity Fair.

27 años después de su estreno en cines, Kate Winslet ha vuelto a ver su famoso beso con un joven Leonardo DiCaprio, al que "todas las jóvenes del mundo" querían besar, ha recalcado la actriz británica antes de contar el "desastre" que fue grabar esa toma.

La intérprete ha contado lo que no se ve detrás de las cámaras y ha recordado que la grabación del beso no fue del todo fácil, fundamentalmente porque tuvo que retocar ella misma su maquillaje y el de su compañero entre tomas.

"Seguíamos besándonos, yo iba muy maquillada y tenía que controlar el maquillaje de ambos entre una toma y otra, y al final parecía que había chupado una barra de chocolate con caramelo después de cada grabación porque su maquillaje se me caía", ha reconocido.

Winslet ha apuntado que los maquilladores no podían llegar hasta ellos porque la posición en la que se encontraban en el barco no lo permitía y, por ello, era la encargada de supervisar que la pintura no se fuese.

La actriz asegura que "fue una pesadilla" y que, al combinarse las dos tonalidades de maquillaje, Di Caprio no podía "parar de reír" y tuvieron que grabar la escena "unas cuatro veces", porque además, "James Cameron quería una luz muy específica".