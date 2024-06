Los libros también generan fans: la 83 Feria del Libro de Madrid, a punto de terminar con lleno total y colas de firmas interminables

No solo los fans de Taylor Swift llenando el Bernabéu han protagonizado portadas. Los libros, afortunadamente, también logran congregar a legiones de lectores en torno a ese objeto que es sagrado para muchos, ocasión de conocer al autor para otros, y momento de felicidad para la mayoría. Las firmas de la Feria son como vender pulseritas en un concierto lleno de swfies.

Cuando uno entra al parque de El Retiro, que clausurará este domingo una 83.ª edición de la Feria del Libro repleta de público, distingue en una fila paralela a la que forman las casetas una larguísima sucesión de jóvenes (la mayoría chicas) que aguardan con su volumen en la mano a que alguien se los dedique ¿Quién es esta figura que atesora tanta alegría a las puertas de su caseta?

Se trata de Violeta Reed, una madrileña emigrada a California que se define como autora de novela romántica. Decenas de adolescentes soportan el sol pre veraniego agarrando su libro, Quizá Sí quiero, (Grijalbo) como si fuera un flotador en un océano tormentoso.

¿Por qué están allí sin saber si avanzarán deprisa o lentamente? ¿Si les dará tiempo a llegar? Pues porque conocer a la persona que les hace soñar, reír y enamorarse a través del papel, es un fin en sí mismo.

La autora Violeta Reed ha sido una de las más demandadas de la Feria. Grijalbo

Este objetivo, que comparten autores consagrados como Eduardo Mendoza, otros recién llegados, pero ya sólidamente instalados, como Milena Busquets y algunos que han llegado a la escritura por la puerta grande, como Ángel Martín, es uno de los logros de las casetas. Concitar al mayor número posible de compradores para que vean y toquen a sus autores predilectos como si fuera ídolos de rock.

Por descontado, ese es el premio que obtienen en primer lugar los autores, un gran chute de estima, pero también sus editoriales, que despliegan un abanico de nombres al alcance de todos. Porque igual que uno conoce a Taylor Swfit aunque no escuche su música, no es fácil identificar a los escritores, en particular a los que no son muy populares por salir en medios.

'Tres enigmas para la Organización', la nueva novela de Eduardo Mendoza. SEIX BARRAL

De este modo, ponerles cara y sonrisa es casi tan preciado como conseguir su firma. Ver si son rubios o morenos, jóvenes o viejos, y sobre todo, qué grado de simpatía presentan.

La nueva novela de Carmen Mola se titula 'El infierno', de Planeta. Planeta.

Carmen Mola, del que se sabe que son tres hombres, pero pocos les ponen cara, ha firmado seis días en 17 que ha durado la feria. Es un privilegio que les permite estrechar manos y brindar dedicatorias sin fin, algo muy agotador pero muy apetecible: "Nos encanta que la gente haga cola para vernos y disfrutar del cariño de lo que vienen". Los Mola son de los más divertidos firmando, porque se van cruzando libros y brazos como en una coreografía.

Alice Kellen, Inma Rubiales, Blue Jeans, Henar Álvarez... son escuderos de la editorial Planeta que acumulan la mayor ratio de seguidores jóvenes de la feria. Los jóvenes son pacientes y esperan más que ninguno su turno. Aprovechan para charlar con sus escritores predilectos de lo que más les gusta y también para enseñarles sus tatuajes o confiarles algún secreto, que quien sabe, puede iluminar una nueva novela.

Los 'clientes' más niños, llevan a sus autores fetiches dibujos hechos por ellos y chuches, para ponerlos a su 'altura'.

Blue Jeans con su novela 'Los crímenes de Chopin' Europa Press

A Lucía Galán, pediatra y escritora (El sueño es vida, ¿Me das permiso?, la fila se le llena de madres con carritos de bebés, que al fin y al cabo son la inspiración de la autora. Sonsoles Ónega, Eva García Saénz de Urturi, son fenómenos de ventas como demuestran la expectación que causa su presencia en la feria.

Manuel Jabois ha sido otro de los novelistas bendecidos por la afición. Igual que Carme Chaparro y Ángel Martín, que ha arrasado con su Detrás de las voces y Por si las voces vuelven.