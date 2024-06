Violeta Mangriñán tiene un pequeño incidente con su hija: "No vayáis a pensar que me he hecho algún retoque"

La creadora de contenido Violeta Mangriñán se ha convertido en una de las más reconocidas influencers del panorama en nuestro país. Entre su contenido nunca faltan historias diarias junto a sus hijas, Gala y Gia, y en las últimas horas ha compartido el pequeño incidente que ha tenido con una de ellas.

"Ayer mi hija me dio sin querer con el canto de un libro gordo en la nariz", ha contado Violeta Mangriñán a través de sus stories de Instagram, donde ha compartido un vídeo mostrando de cerca el pequeño arañazo.

"Tengo la punta hinchada y con corte rojo, en persona se ve mucho más", ha asegurado la influencer, que lo ha compartido con sus seguidores para que no pensaran que se trata de un retoque estético.

'Story' de Instagram de Violeta Mangriñán. VIOLETA MANGRIÑÁN / INSTAGRAM

"No vayáis a pensar que me he hecho algún retoque en la nariz o que me he peleado con algún gato", ha concluido la creadora de contenido en la publicación.

Violeta Mangriñán se encuentra en un gran momento a nivel personal, pero también profesional. Además de su trabajo como influencer, la valenciana está también involucrada en el mundo empresarial y está a punto de abrir en Madrid su propia cafetería donde ofrecerá a sus clientes la bebida que más le representa: el té matcha.