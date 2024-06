La Nobel Annie Ernaux visita y conquista España con su discurso: "Escribiendo salvo la memoria de las mujeres"

Annie Ernaux (Premio Nobel de Literatura en 2022), de 83 años, ha visitado este jueves la Filmoteca Española, en Madrid, para presentar Los años de Super 8, un documental que elaboró junto a su hijo David Ernaux-Briot y que estrenaron en Cannes.

La autora parte de su divorcio para armar una visión narrativa sobre la sociedad de principios de los años 70, donde se contienen, además, parte de sus argumentos recurrentes: el amor, el sexo, los viajes, la intimidad, el dolor, la no comprensión...

Acompañada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la escritora francesa explicó que "quería escribir sobre mi origen social (nació en Normandía en una familia de clase baja y padre tendero) y sobre cómo había pasado a un mundo más burgués (terminó de profesora)", explicó. El guion del documental lo ha escrito ella y representa un tour por la memoria política de una familia: España, Moscú, Londres, Chile... son algunas de las paradas de este recurso memorístico y gráfico.

En relación con su narrativa, la autora gala reitera uno de sus pensamientos ya dichos: "Nunca he pensado en contar mi vida, siempre he pensado que escribía la vida, lo que existe. El nacimiento, la infancia, el dolor, el descubrimiento de la sexualidad", dice.

Annie Ernaux estuvo antes en Barcelona, también acompañada por su hijo y director de la documental invitada por su editorial en España, Cabaret Voltaire. Apenas ha dado entrevistas, aunque su presencia era enormemente esperada.

Un expresivo gesto de Ernaux en su comparecencia ante la prensa. Marta Pérez

Habló del proyecto de su hijo como "una escritura que he hecho, aunque con un planteamiento diferente porque tenía el material delante. He podido excavar en las imágenes de estas filmaciones, he podido ver que es lo que hay detrás de ellas", ha resumido en algún medio.

En Barcelona reflexionó sobre lo que supone la escritura para ella, entre otras cuestiones, "salvar la memoria de las mujeres", y ha aseverado que "está claro" que Europa ha hecho un "viraje a la derecha" en las elecciones del domingo 9 de junio.