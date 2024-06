Almeida investigará el "acceso indebido" a la base de datos del Ayuntamiento para obtener información de González Amador

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que se han producido "accesos indebidos" a la base de datos del Ayuntamiento para obtener información sobre Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y ha anunciado que investigará la filtración. En concreto, se ha accedido al expediente de las obras del inmueble donde reside en Chamberí. Y el propio González Amador ha interpuesto una denuncia contra el Ayuntamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos en la que pide que se identifiquen a los responsables.

Que se ha producido una filtración de datos que no deberían ser públicos "es obvio", según Almeida. Por eso, espera que la persona que haya cometido esta infracción reciba "el castigo legal y jurídico que corresponda". El regidor además ha mostrado su predisposición "total y absoluta" a colaborar en las investigaciones porque "nosotros somos los primeros interesados en esclarecer quién ha accedido indebidamente a las bases de datos del Ayuntamiento y ha hecho un uso espurio y posiblemente ilegal de datos", insiste.

Eso sí, hace una distinción entre lo que ha sucedido en su gabinete y lo ocurrido en la Fiscalía General del Estado. Para el primer edil, "aquí no hay nadie del equipo de Gobierno que haya dado una orden ilegal como sí se ha producido en la Fiscalía General". Y ha resaltado que, en este caso, el Ayuntamiento "solo quiere colaborar" para saber quién ha utilizado "indebidamente" datos de carácter confidencial. Asegura, además que ha sido "una persona que ha debido tener autorización para acceder a bases de datos del consistorio". En la misma línea se ha pronunciado Isabel Díaz Ayuso, que ha vuelto a pedir la dimisión del fiscal general y considera que en el caso del Ayuntamiento no ha habido una filtración por "una cuestión política, ni mucho menos", pero "sí administrativa".

Insiste Díaz Ayuso en que "hay unos datos de un particular que están en una Junta de Distrito, en la Administración, y acaban en las manos de los partidos políticos de la oposición. ¿Eso es normal? Eso a todas luces se tiene que investigar y se tiene que ver si ha habido un posible delito de falta de custodia de unos datos de carácter particular. Este ciudadano tiene todo el derecho del mundo a defenderse ante las instituciones, sólo faltaba que no pudiera". Según el escrito presentado por González Amador, se ha filtrado el "contenido íntegro del dosier" con la información de su inmueble. Datos a los que han accedido "varios periodistas y concejales del PSOE y Más Madrid" antes "incluso de que pudiera comprobarlo él mismo".

El alcalde de la capital ha sugerido que a los datos "tienen acceso concejales y funcionarios" y no se puede culpar a nadie. Pero "si algún concejal de la oposición que además ha hecho exposición pública de que tenía conocimiento de esos documentos ha accedido a los mismos, supongo que será la primera persona interesada en decirle a los madrileños que no ha hecho absolutamente ninguna conducta irregular", sentencia.

El PSOE "ha obtenido información de forma ordinaria"

Hace un mes, el grupo municipal del PSOE acusaba al Ayuntamiento de obstaculizar el acceso a la documentación urbanística del inmueble de González Amador. Por este motivo, presentó ante la Oficina Antifraude una denuncia, "por la censura aplicada al expediente de las obras que el grupo solicitó". En dicha denuncia, aseguran desde el partido, "sólo se hizo referencia al número de expediente que figura en la web municipal de consulta de licencias Conex, de acceso público, y que distintos medios de comunicación ya habían publicado". Insisten desde el partido en que la información de estas obras la han obtenido "por la vía ordinaria de peticiones, como se hace habitualmente, en el ejercicio de nuestras funciones de control y fiscalización de los órganos de gobierno".