Bertín Osborne se ve obligado a suspender un concierto por "problemas técnicos": "Es la primera vez que me pasa en 43 años"

El artista Bertín Osborne se ha encontrado en los últimos meses en el foco mediático a raíz de su polémica con Gabriela Guillén. Después del acuerdo al que han llegado por el que acepta la paternidad del hijo al que ella dio a luz el pasado mes de diciembre, el cantante se ha visto envuelto en otra polémica, esta vez del ámbito profesional.

Osborne tuvo que suspender el concierto que tenía programado en San Agustín de Guadaliz, Madrid, por "problemas técnicos" a mitad de la actuación. Él mismo dio la noticia de su suspensión, provocando las protestas del público.

"Llevo 43 años encima de un escenario y es la primera vez que me pasa esto", aseguró el artista. "Yo tengo un buen amigo, es Angelito, que el pobre le va a dar un infarto en cualquier momento, y bueno, solo decir que es la primera vez que hace un concierto, ya se lo he dicho que se ha notado", explicó dirigiéndose a los asistentes.

Para calmar al público, expresó que volvería pronto a retomar el concierto. "Hay que tener en cuenta que aquí tocan catorce músicos, es un montaje profesional, muy bonito, con humo y luces, y aquí hay solo cuatro bombillas", añadió Bertín Osborne, que no pudo continuar su actuación por la falta de luz.

"No puedo hacerlo porque esto es una cagada, estas cosas pasan, pero yo tengo aquí a mi gente que son un equipo de ingenieros, pero han contratado a un equipo que se llama Audio Sweet al que no tenéis que contratar", desveló el artista. "El dueño de esa empresa ha venido a las seis de la tarde y se ha vuelto. Como es la primera vez, Ángel, y somos amigos, no te guardo rencor", concluyó Osborne sobre el escenario.