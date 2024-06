Desconcierto en las filas socialistas por el cisma en ERC, que sume en la incertidumbre la negociación de Illa

En las filas socialistas crece el desconcierto sobre si será posible un acuerdo con ERC para que Salvador Illa sea investido presidente de la Generalitat. Todo está en el aire y más después de lo sucedido en el congreso de ERC en Barcelona, en el que las bases se iban a pronunciar sobre la entrada al Gobierno municipal de Jaume Collboni. Desde el PSC creen que la dirección republicana canceló la votación porque su intención era aprobar el pacto con Collboni con "poca gente" y no se esperaban que los contrarios al mismo acudiesen "organizados". Esto genera incertidumbre entre los socialistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los republicanos para investir a Illa.

El aforo de la sala donde se iba a producir la votación era para unas 270 personas, pero la afluencia de militantes fue mucho más de la prevista en la sala Orfeó Martinenc, lo que obligó a los dirigentes a posponer tanto el debate como la votación, que aún sigue sin fecha prevista. El grupo municipal de ERC asegura que no quiere "influir" con ello en la negociación del Parlament, por lo que condiciona la repetición del congreso a la ronda de consultas del presidente de la Cámara, Josep Rull. Sin embargo, la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, quiere celebrarla los "próximos días".

Todo ello tensiona y afecta directamente al PSC. En primer lugar, a Collboni, que siempre ha visto a los republicanos como socios preferentes para fortalecer su Govern de minoría en Barcelona. El acuerdo preveía que los cinco concejales republicanos entrasen en el Ayuntamiento. Pero también influye a Illa, ya que el cisma de ERC en Barcelona se produce en medio de las negociaciones con el PSC en el Parlament.

Fuentes del partido reconocen que están desconcertados por el "lío interno" y creen que la intención de la cúpula de ERC al convocar el congreso con solo 48 horas de antelación era aprobar el acuerdo con Collboni con poca gente, pero no se esperaban que los contrarios al mismo llegasen de una forma que, a su juicio, parecía organizada.

Hasta el momento, desde la dirección de Ferraz valoraban el preacuerdo como una forma de "allanar" una eventual investidura de Illa con el apoyo de los republicanos, pero tras lo sucedido con el congreso de ERC, evitan pronunciarse y se limitan a decir que no van a valorar cuestiones internas de otros partidos. "Todos los caminos conducen a Salvador Illa", reiteran.

Al congreso de ERC habían asistido consellers como Ester Capella, Natàlia Garriga, Natàlia Mas o Joan Ignasi Elena, así como el exlíder en la ciudad Ernest Maragall. Precisamente, Maragall se pronunció horas más tarde de la cancelación de la votación para opinar que no era el momento de celebrarla porque hace falta más debate sobre esta cuestión. "Ahora y así, no. En ese momento y de ese modo, no", apuntó el republicano.

También valoró que la repetición electoral en Cataluña sería una mala noticia, aunque no se decantó por ninguno de los posibles candidatos a la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont y Salvador Illa. Por su parte, la secretaria general del partido, Marta Rovira, aseguró que tampoco veía con buenos ojos volver a las urnas, aunque avisó de que los republicanos estarían preparados para ello y contarían con candidatos "para parar un tren" tras la dimisión del expresident Pere Aragonès.

ERC pide a Sánchez un cupo catalán

Las negociaciones siguen su curso con discreción, pero el Gobierno ya comenzó a hacer guiños a los republicanos con la financiación autonómica y el perdón de 15.000 millones de euros de deuda catalana. Una de las cuestiones que puede decantar la balanza de ERC a favor de Salvador Illa es precisamente la financiación y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no tardó en sacar el 'as' del trato "especial" en esta materia que afirma que debe tener Cataluña por su "singularidad".

Esto también coincide con el inicio de las reuniones bilaterales con ERC para la condonación de la deuda, lo que podría adelantarse a la negociación de los Presupuestos a través de una ley en el Congreso.

Al respecto, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha exigido al Gobierno ir más allá de esta financiación "singular" y ha pedido que esto se produzca a través de un "acuerdo bilateral", es decir, los republicanos plantean un cupo como el que hay en Euskadi y Navarra, un cupo catalán, lo que el Ejecutivo de Sánchez, de momento, rechaza.