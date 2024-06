El papa Francisco se reunió este viernes con más de un centenar de humoristas y actores de comedia de todo el mundo en el Palacio Apostólico al que acudieron las españolas Victoria Martín, Cristina Castaño y Sara Escudero, junto con rostros muy conocidos del sector como los estadounidenses Jimmy Fallon y Chris Rock y la argentina Malena Guinzburg.

Victoria Martín, que cuenta con tres premios Ondas, aseguró a EFE que "habría estado bien que el primer hombre" que vaya a Estirando el chicle "sea el papa". Este pódcast lo presenta con Carolina Iglesias y solo entrevistan a mujeres, aunque también propuso al personal del Vaticano que el pontífice vaya al pódcast que presenta en solitario, Malas personas, donde le preguntaría "cuándo ha sido peor persona, porque todos tenemos nuestros grises, el papa también tendrá".

Con este encuentro, la cómica afirmó haberse reconectado con la iglesia, aunque esperaba que el Obispo de Roma le bendijese a ella y a su pareja y les casase, pero entre risas señaló que "no ha habido ocasión, estaba muy ocupado, había mucha gente".

La actriz Cristina Castaño aseguró a EFE que para ella ha sido "una experiencia vital importante e inolvidable, no solo por conocer a su santidad que por supuesto es un honor, sino también por conocer a un montón de compañeros a nivel internacional" y cree que el papa "tiene mucho sentido del humor": "Si no lo tuviera, no reconocería el valor del humor en la sociedad, que es lo que ha hecho hoy al invitarnos".

Sara Escudero, cómica, actriz y presentadora, confesó a EFE que durante el discurso del Pontífice "tenía ganas de llorar de la alegría" y aseguró que "todo ha sido maravilloso, ya no solamente por ver a gente que admiras y que son mis referentes en el mundo del humor, sino ver que estamos todos a lo mismo, para mí la vida es amor y humor".

Otras personalidades internacionales

Entre los humoristas de exposición internacional que participaron se encuentran los estadounidenses Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Jim Gaffigan, Conan O'Brien, Chris Rock, Tig Notaro y Whoopi Goldberg, aunque la mayoría de cómicos que asistieron son italianos, y también han acudido a la reunión humoristas de Argentina, Brasil o Colombia.

Whoopi Goldberg, Chris Rock y Conan O'Brien. MIGUEL SALVATIERRA / EFE

El Vaticano celebró este encuentro con la meta de "celebrar la belleza de la diversidad humana y promover un mensaje de paz, amor y solidaridad", y para tener un "momento significativo de diálogo intercultural y de intercambio de alegría y esperanza".