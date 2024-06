Karol G habla de su gira, su nuevo álbum y su relación con España: "La energía de ustedes es de otro planeta"

La artista Karol G se ha convertido en todo un fenómeno de masas y se encuentra en su mejor momento a nivel profesional. La bichota se ha hecho con un importante hueco en la industria, muy reconocido y seguido en nuestro país.

La colombiana se ha mostrado emocionada porque se acerca el final de su gira, que culminará con sus cuatro noches en el Santiago Bernabéu. "En España va a ser muy especial porque esas cuatro fechas van a ser lo último del Mañana será bonito tour a nivel mundial", ha asegurado para Vogue España.

Karol G ha revelado que siente una especial acogida por parte de sus fans de nuestro país. "España está entre mi top de públicos. Siento que la energía de ustedes es de otro planeta. Y es un pensamiento que he compartido con otros colegas. La gente está en esa vibra de fiesta, de vacaciones, de disfrutarlo todo", ha expresado la artista.

Además, la colombiana estuvo viviendo tres meses en Madrid por su participación en La Voz en 2019. "Creo que muchas personas en España pudieron conocer más de mí gracias a este proyecto", ha asegurado Karol G, que recuerda su experiencia aquí como "un tiempo muy lindo".

Con su álbum Mañana será bonito hizo historia, convirtiéndose en la primera artista femenina en alcanzar el número uno en la lista Billboard y obtener el Grammy a Mejor álbum de música urbana. Pero ha reconocido que no se lo pusieron fácil al principio por el hecho de ser mujer.

"Era imposible de creer que, mientras tú trabajabas por algo, te encontraras con comentarios donde, por ser mujer, tenías que entrar en una especie de negociación para que pudiera funcionar", ha revelado para la revista, añadiendo que, cuando empezó, "había gente que decía que una mujer cantando música urbana o reguetón no pegaba".

La colombiana ha recordado a otras artistas que se enfrentaron a los mismos obstáculos que ella en sus inicios, entre ellas Becky G, Natti Natasha, Rosalía o Anitta. "Juntas creamos esta nueva parte de la historia donde está este otro punto de vista que la gente quiere escuchar y quiere ver: cómo lo dice, cómo lo cuenta una mujer", ha asegurado.

Karol G ha desvelado que lleva trabajando en su nuevo álbum "desde mitad del año pasado" y, a pesar de que estaba en medio de la promoción de Mañana será bonito, necesitaba empezar a expresar cosas a través de sus canciones.

"Por tanto tiempo me sentí tan mal y tan triste que me encontraba peor todavía por eso, porque aparece la gente que te dice: 'Pero si lo tienes todo, pero si no te falta nada'. Y una con el corazón lleno de vacíos", ha desvelado.

La colombiana ha mostrado su orgullo por el trabajo social que hace en su fundación en las cárceles, un proyecto que ha sido muy criticado, pero con el que ha asegurado que ha conocido "historias increíbles, realidades de vida por las que una no está pasando y ni siquiera se imaginaría".