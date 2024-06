Fin de curso: los alumnos con trastornos neurológicos de Fundación Querer se gradúan en UDIT

Todo esfuerzo tiene su recompensa. Y el gran año que han realizado los alumnos del aula adaptada ‘Empresa de Talentos’, de Fundación Querer, ha sido reconocido con una emotiva graduación académica en las instalaciones de UDIT, la otra gran pata del proyecto. A la ceremonia de entrega de becas y diplomas ha acudido varios responsables de esta iniciativa como Eva Revuelta, responsable de 'Empresa de Talentos'; Maruca García, Directora del Área de Moda de UDIT; María Llanos, Directora del Grado de Gestión y Comunicación de Moda de UDIT; Digno Pastor, director de Comunicación de UDIT y los profesores de El Cole de Celia y Pepe, Carolina Pérez y Luis Rojas.

Pocos retos como el de hacer frente al temido folio en blanco. Un desafío al que se enfrentan a diario periodistas, creativos, artistas… y los alumnos de El Cole de Celia y Pepe que participan en el aula adaptada ‘Empresa de Talentos’. En este contexto formativo, son estos estudiantes con trastornos neurológicos los que diseñan a mano cada uno de los modelos de calcetines solidarios de Waves Socks que, posteriormente, se venden tanto de forma online como de manera presencial en diferentes lugares y eventos. Cada alumno realiza el diseño, escoge una frase y firma cada calcetín. Un reto nada desdeñable si se tiene en cuenta de que los alumnos son niños con diferentes enfermedades y trastornos neurológicos.

La cosa no queda ahí. Para adquirir todas las herramientas cognitivas y sociales, son ellos quienes se encargan de todo el proceso. Desde el diseño hasta la venta. "Ellos colaboran desde que se diseña el calcetín, hasta que se vende. Eso incluye preparar posibles diálogos, ensayar cada rol (enseñar los calcetines, cobrar, embolsar…). Montan la tienda y aprenden a colocar todo, además de ser responsables de la recogida al finalizar y echar cuentas de lo recaudado. Realmente, ellos no miden el alcance de esto, pero, como decía, sienten que han hecho algo necesario y que revierte en la Fundación y su cole", explica Carolina Pérez, profesora de El Cole de Celia y Pepe.

Este centro de Educación Especial cuenta, para esta gran aventura, con un aliado excepcional que potencia la creatividad de los alumnos de ‘Empresa de Talentos’. Se trata de la Universidad de Diseño y Tecnología (UDIT), cuyos profesores de Grado se acercan hasta las aulas del colegio para ayudar a los niños a desarrollar sus diseños de calcetines.

"Como responsable de este proyecto de la Fundación Querer, considero esencial que la moda se involucre en iniciativas que apoyan la discapacidad y crean conciencia sobre la empatía y solidaridad hacia los niños con enfermedades neurológicas y raras. La moda tiene el poder de influir y generar cambios sociales significativos. Al participar en estos proyectos, no solo apoyamos a estos niños, sino que también promovemos una sociedad más inclusiva y comprensiva. Invitamos a todos a sumarse a esta causa y marcar la diferencia juntos", ha asegurado Eva Revuelta tras el acto de graduación.

Graduación

"Para ellos ha sido una aventura ‘ir’ a la Universidad. Al final, lo relacionan con ser mayores y lo hacen sólo los alumnos que tienen esta asignatura, por lo que además se distinguen del resto y esto les encanta, el ser especiales. Además, el recibimiento y valor que sintieron en la visita hizo que sacaran su versión más tierna y quisieran expresar la emoción y agradecimiento regalando un montón de abrazos en la despedida", asegura la profesora Carolina Pérez.

Desde UDIT también celebran esta ceremonia. "Siempre que nos adentramos en un proyecto o una visita con la Fundación Querer es un motivo de satisfacción y aprendizaje para cualquiera de los miembros de la comunidad universitaria que conforman UDIT. Si tuviéramos que destacar un tema en concreto es la capacidad de superación y de motivación tanto de estos alumnos como de todo el equipo profesional que, día a día, los acompaña".

El acto de graduación no ha terminado con la entrega de becas y diplomas. Después del acto central, los alumnos de El Cole de Celia y Pepe han podido visitar el Fab Lab Maker Space, donde los estudiantes de UDIT trabajan el diseño de producto. Allí, los recién graduados han recibido su nombre tallado en madera como recuerdo de un día de lo más especial.

Colaboración

El aula adaptada ‘Empresa de Talento’ de El Cole de Celia y Pepe se encontraría algo huérfana si no contara con la ayuda y el respaldo docente que UDIT aporta a este programa de formación tan llamativo.

"Son varios profesores de nuestra Universidad los que han pasado por el Cole para explicar a vuestros alumnos cómo se trabaja en la industria de la Moda. En este sentido, hemos llevado a cabo conjuntamente diferentes sesiones que han ido desde enseñar a los alumnos los conceptos básicos del diseño de moda -silueta, colores, estampados, materiales…-; introducirles en herramientas y aplicaciones para aprender a dibujar en tablets o realizar un taller de fotografía", explica Digno Pastor, director de Comunicación de UDIT.

La relación entre Fundación Querer y UDIT se remonta a hace cinco años, por lo que la confianza entre las partes y las ganas de colaborar ha ido incrementando considerablemente, siendo este proyecto de Moda uno de los más satisfactorios para todos.

"Nos parece que es una gran iniciativa porque es un proyecto colaborativo que permite primero a vuestros alumnos desarrollar su creatividad y plasmarla en un proyecto real y tangible, fácil de entender para ellos y de verlo hecho una realidad. Por otro lado, encaja muy bien con nuestro modelo formativo en el sentido de que son prendas 100 % sostenibles, un componente que tratamos de trasladar hacia muchos de los proyectos que nosotros promovemos igualmente", aseguran desde UDIT.

‘Empresa de Talento’

El aula adaptada ‘Empresa de Talento‘, de El Cole de Celia y Pepe, otorga a los alumnos la oportunidad de desarrollar habilidades empresariales y creativas a través de la creación y gestión de una marca de moda.

A lo largo del curso, los niños adquieren habilidades clave como creatividad, pensamiento crítico, habilidades de comunicación, investigación, diseño, habilidades financieras básicas, trabajo en equipo, autoconfianza, presentación, planificación y organización, emprendimiento y responsabilidad.

Por ello, el programa ‘Empresa de Talentos’ no solo se centra en la creación de una marca de calcetines -Waves Socks-, sino también en el desarrollo integral de habilidades transferibles a diversas áreas de la vida. En este caso, en forma de calcetines. "Unos accesorios versátiles que no solo mantienen los pies calientes, sino que también añaden un toque de elegancia y personalidad a cualquier look", explican desde Waves Socks.