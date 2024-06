Alexia Rivas, sobre el tratamiento estético al que se ha sometido: "La reacción de mi piel ha sido muy buena"

La creadora de contenido Alexia Rivas ha compartido con sus seguidores el nuevo tratamiento de medicina estética al que se ha sometido para mejorar su piel.

Se trata del IPL, una nueva tecnología que busca rejuvenecer la piel, tanto el tono como la textura, de forma no agresiva. "Ya era hora de empezar a cuidar mi piel. Hoy me he hecho mi primera sesión IPL, nunca lo había probado", ha explicado la influencer.

Alexia Rivas ha asegurado que está "muy contenta" porque las manchas y las arañas vasculares de la cara "salen con más fuerza" gracias a este novedoso método.

"Me ha dicho el doctor que la reacción de mi piel ha sido muy buena", ha asegurado contenta la exconcursante de Supervivientes, que con este tratamiento está preparándose de cara a la temporada estival que está a punto de comenzar.

En las web especializadas en el tratamiento IPL aseguran que este tratamiento estético permite conseguir una "piel revitalizada, más luminosa y de tono uniforme" y estimula la producción natural de colágeno. Además, actúa contra "manchas, rojeces o pequeños vasos sanguíneos, como las telangiectasias".