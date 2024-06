Ayuso pide la dimisión del Fiscal General y acusa a Sánchez de "comprar elecciones"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido la dimisión del Fiscal General tras ordenar que se amnistíen todos los delitos del procés. La dirigente ha considerado "un escándalo" la situación que se está produciendo en Cataluña con la orden de gracia y la condonación de la deuda. Díaz Ayuso ha estimado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha llevado su proyecto a la "ultraizquierda" y solo intenta "comprar voluntades y elecciones" para mantenerse en el poder.

"Es un completo escándalo que se busque una fiscalidad, una financiación y una impunidad para la política catalana. Estamos antes una situación que no habíamos vivido hasta la fecha. Me parece un despropósito. ¿Qué es esto de que haya regiones con unos privilegiados sobre otros, con leyes y financiación hecha la carta para algunos?", ha declarado Díaz Ayuso este viernes. Las palabras de la dirigente se producen después de conocerse que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado a los fiscales del procés amnistiar todos los delitos de la causa que lleva el Tribunal Supremo, incluyendo la malversación.

La aplicación de la ley de amnistía ha generado discrepancias entre el fiscal general y los fiscales que llevaron el caso. García Ortiz ha considerado que no hubo enriquecimiento personal en la malversación del procés y ha indicado que se incluya entre los delitos a olvidar. "El Fiscal General no puede seguir un minuto más en su puesto, cometiendo ilegalidades y habiendo sido advertido por ello. Sánchez y el Fiscal General no seguirían un minuto más en cualquier otro país, con un gobierno con unos mínimos de decencia", ha manifestado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Junto a la aplicación de la amnistía, Díaz Ayuso ha criticado la modificación del sistema de financiación autonómica para dar un tratamiento especial a Cataluña y condonarle 15.000 millones de euros de deuda: "Es una barbaridad, una atrocidad y demuestra que desde La Moncloa pretende comprar voluntades, pretende comprar elecciones". La presidenta considera que al PSOE "no le queda ningún límite en ese camino a la ultraizquierda donde se ha metido él solo, el señor Sánchez".

Mientras esto ocurre, ha alertado la dirigente del PP madrileño, en el Parlamento de Navarra se deja a la monarquía de corrupta o se impide nombrar hija predilecta de Mallorca a la Princesa Leonor. "Esto nos demuestra que el PSOE ya se define como un partido de ultraizquierda y además que ha roto por completo la igualdad y la igualdad ante la ley y las oportunidades de todos los españoles en ese camino a la descomposición", ha alertado.

Desde la Comunidad de Madrid se anunció, ya que presentarían un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, aunque por el momento no se ha detallado cuándo se realizará el trámite. El Gobierno regional recurrirá la integridad de texto que fue publicado el pasado martes en el Boletín Oficial de Estado (BOE), al considerar que atenta contra los pilares básicos de la Constitución, al ver en la amnistía una "violación" de los principios de "seguridad jurídica, de la separación de poderes y de la igualdad de todos los españoles ante la ley".