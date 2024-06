La micropolítica y la falta de Presupuesto marcan el primer año de Sanz en la Alcaldía de Sevilla

José Luis Sanz cumple este lunes su primer año de mandato al frente del Ayuntamiento. Un tiempo que no ha sido fácil para el regidor hispalense al gobernar con mayoría simple, con 14 concejales. Aún no ha conseguido sacar adelante el Presupuesto municipal para que la ciudad empiece a funcionar, ni tampoco muchas de sus propuestas. Es por ello que Sevilla sigue contando con casi los mismos problemas que heredó de su antecesor, Antonio Muñoz, si bien en algunos asuntos clave, como la limpieza, los veladores y la movilidad, el alcalde ya ha realizado importantes avances, al tiempo que ha impulsado la mejora de los colegios y ha hecho de la micro política una de sus prioridades.

Precisamente, la ausencia de unas nuevas Cuentas le ha obligado a gobernar hasta ahora a base de modificaciones presupuestarias, que han necesitado siempre el apoyo de algún grupo para salir adelante. Algo que no siempre ha sucedido, al no contar la mayoría de las veces con Vox, que se presumía su aliado natural, pero que se ha instalado en el rechazo al no aceptar el alcalde su entrada en el Gobierno. "Seguiré gobernando en solitario", mantiene Sanz, que lamenta la "pinza" entre PSOE y Vox que está "bloqueando" la ciudad.

Una situación que previsiblemente cambiará a principios de julio, cuando apruebe su proyecto presupuestario haciendo suya la ya conocida como 'operación Collboni'. Así, tras el rechazo del Pleno al Presupuesto y después de que el alcalde no superara una cuestión de confianza, se ha activado el plazo de un mes para una moción de censura que la oposición ya ha descartado.

Con la cuenta atrás ya iniciada, este Presupuesto, que asciende a 1.200 millones de euros, se aprobará a mediados del próximo mes y le permitirá a Sanz dar estabilidad a su Gobierno y el acelerón a sus grandes propuestas anunciadas, desde la rehabilitación del Lope de Vega a la reurbanización de la Plaza Nueva, las mejoras en los colegios públicos o sus políticas de viviendas, entre otras. Lo que supondría un revulsivo a su gestión política, que en estos meses ha sido en gran medida continuista, con proyectos ya iniciados por Muñoz. Eso sí, el Gobierno le ha dado un impulso a algunos que estaban paralizados o avanzaban a ralentí, como las obras de la ampliación del tranvía a Nervión o de la avenida de Las Razas; el tranvibús de Santa Justa a Sevilla Este; o la reurbanización de la calle Zaragoza.

Operarios de Lipasam eliminando pintadas en Mentesión Ayuntamiento de Sevilla

Limpieza

La gestión del Gobierno anterior también ha dejado una mala herencia en otros asuntos que atañen a la ciudad. Uno de ellos es la limpieza, que se ha convertido en el talón de Aquiles de Sanz. Un problema enquistado desde hace años, que tanto criticó estando en la oposición. Aseguró que sería una de sus prioridades y, cumpliendo con su compromiso, nada más aterrizar en la Alcaldía se puso a ello. Desde entonces, ha realizado un glosario de inversiones en Lipasam, tras encontrarse la mayor parte de la flota estropeada; ha aumentado la plantilla, realizado multitud de baldeos y zafarranchos, retirado cientos de pintadas con su nueva unidad anti-grafitis, ha mejorado la recogida de basura y ha llevado a cabo actuaciones integrales.

Todo ello se suma al impulso de una nueva ordenanza de limpieza, que, entre otros aspectos, regulará la retirada de residuos de los alojamientos turísticos. Un área en la que ha tenido un importante desempeño la delegada, Evelia Rincón, con una escucha activa en las redes sociales, respondiendo a los vecinos aquejados por la suciedad de las calles. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el equipo de Sanz, no se ha conseguido erradicar el problema de raíz y los sevillanos no perciben aún el cambio. "Queda mucho por hacer", reitera el alcalde como un mantra en este asunto, consciente de que la suciedad es un problema de fondo.

Pisos Turísticos

La proliferación de pisos turísticos ha sido otra de las prioridades de Sanz desde el primer momento, toda vez que hay barrios del centro donde estas viviendas superan al número de residencias. De hecho, se comprometió a que en el Casco Antiguo no habría "ni un apartamento turístico más" y con el fin de ponerles coto en las zonas saturadas ha impulsado una ordenanza para regularlos, tras la entrada en vigor del Decreto autonómico el pasado enero, que precisamente se aprobará esta misma semana. Sin embargo, hasta la fecha y bajo su mandato, se han seguido concediendo licencias en las zonas saturadas.

Veladores de un local del centro de Sevilla. B. R.

Veladores

Atajar el problema de los veladores ilegales ha sido otro de los asuntos que han marcado la agenda del alcalde en los últimos doce meses, pero que aún sigue sin resolverse. La Policía ha realizado numerosas batidas en todos los barrios por incumplimiento de licencia o por exceso de estas instalaciones. El propio alcalde aseguró que había que reducirlos donde se pudiera pasear y, con objeto de resolver este asunto, impulsó el cambio de la ordenanza, que tiene enfrentados a vecinos y hosteleros. Mientras, por un lado, la nueva norma aumentará las multas e inspecciones e impedirá estas instalaciones junto al patrimonio histórico; por otro, mantendrá las terrazas covid, permitirá instalarlos en otras tipologías de establecimientos y ampliará su horario de cierre. A día de hoy, la ordenanza está en stand-by y Sevilla sigue llena de veladores.

Plaza de España

Otro debate que ha auspiciado el primer edil en su primer año en el cargo ha sido el de su polémica propuesta de cerrar la Plaza de España y cobrar una entrada a los visitantes de fuera. Una iniciativa que inmediatamente tuvo el rechazo del Gobierno central, propietario de parte del conjunto arquitectónico. La recaudación obtenida se invertiría en su mantenimiento y en aumentar la vigilancia, con el objetivo de que esta obra de Aníbal González para la Exposición de 1929 llegue "en perfectas condiciones" al centenario de dicha efeméride. Y a nadie se le escapa el desgaste que sufre por el turismo masivo, el vandalismo o los eventos. No obstante, la iniciativa, por el momento, no se ha aprobado.

Seguridad

Otra de las máximas preocupaciones del regidor hispalense era la de la "creciente inseguridad", acuciada por la "falta de efectivos y recursos materiales", como señaló también en su discurso de investidura. Prometió más plazas de Policía Local y en estos meses ha convocado 125, de las casi 500 que faltan. Igualmente, no ha cesado en reclamar más Policía Nacional para Sevilla. Además, ha puesto en marcha una unidad de agentes tutores dirigida a niños y jóvenes y ha activado un dispositivo policial para combatir los robos en comercios. También ha creado un cuerpo de agentes cívicos, antiguos serenos, que por las noches velan por vecinos y turistas en el centro de la ciudad.

Movilidad

Sanz también heredó de su antecesor los problemas de tráfico, aparcamientos y transporte público, que dificultan la movilidad. Con respecto al primero, ha reordenado la circulación en algunas zonas, como en la Macarena o Carretera de Carmona, y ha creado un centro de gestión de movilidad para controlar los accesos de los vehículos. Aunque el caos de tráfico se ha visto acrecentado por las obras en importantes arterias de la ciudad. En cuanto al transporte público, ha iniciado las obras del tranvibús entre Sevilla Este y Santa Justa y acelerado las de la ampliación del tranvía, que se inaugurará en julio.

La calle Zaragoza, cortada por las obras R.M.T

Asimismo, ha puesto en marcha lanzaderas a la Ciudad de la Justicia y en grandes eventos y fiestas populares. También ha potenciado la movilidad sostenible con la instalación de puntos de recarga eléctricos y la modernización de la flota de Tussam. Y ha implantado ya, hace solo unos días, el pago con tarjeta bancaria en todas casi todas las líneas. En cuanto a los microparkings que prometió, ya ha iniciado los trámites para los primeros.

Urbanismo

En este ámbito, están en el alero la reforma de la Plaza Nueva, cuyas obras deberían haber comenzado después de Semana Santa; y la rehabilitación del Lope de Vega, que recién aterrizado en el cargo se vio obligado a cerrar por el mal estado que presentaba, pero cuya reforma está condicionada a la aprobación del Presupuesto. Por otro lado, ha agilizado licencias e iniciado la recuperación de espacios o edificios históricos atendiendo a las demandas vecinales, como el Palacio de Pumarejo, la Venta de los Gatos, la Casa de Cernuda o el solar de San Laureano.

Un operario repintando el Puente de Triana este año Ayuntamiento de Sevilla

En materia de urbanismo también se ha centrado en la micropolítica, redundando en el cambio de imagen de la ciudad, como actuaciones de reurbanización y reasfaltado de numerosas calles y plazas; la sustitución de las farolas "de carretera" por las tradicionales fernandinas en el Casco Antiguo y el repintado de los puentes. Las mejoras también se empiezan a percibir en algunos colegios públicos, tras la puesta en marcha de un plan de choque. Se trata de otro lastre que viene del anterior Ejecutivo socialista, como criticó el propio alcalde, al constatar el "grave estado de abandono" que presentaban los centros escolares. A ello habría que añadir las mejoras que se han realizado en algunos parques y jardines, con la reforma de juegos infantiles y el incremento del arbolado.

Fiestas Mayores

En estos doce meses, el alcalde se ha enfrentado también a sus primeras Fiestas Mayores. Un balance en el que lo más destacado ha sido el cambio de modelo que ha propiciado en la Feria, tras la celebración de una consulta popular en la que el 52% de los sevillanos votaron a favor de volver al Lunes del ‘Pescaíto’. No obstante, todavía falta que se apruebe en los órganos correspondientes. La de este año, que ha sido la última con el formato largo, será recordada también como la "más multitudinaria de la historia", la primera edición en años sin 'ley seca' en Los Remedios y, según el Ayuntamiento, con menos botellones y reyertas, logros que se apunta el primer edil.

Continuando con la Semana Santa, estuvo pasada por agua y apenas procesionaron hermandades, por lo que pocas conclusiones se pueden extraer de cara al próximo año, dicho por su propio equipo. Pese a ello, destacó por la flexibilización de las medidas en la hostelería o el endurecimiento de las restricciones contra las sillas plegables en la vía pública.

Igualmente, la Navidad tuvo varios aciertos, especialmente en lo que a programación se refiere, como la recuperación del mapping, que se proyectó en el río y fue un éxito; o los grandes espectáculos que organizó en la inauguración del alumbrado y en Fin de Año. Sin embargo, la masiva afluencia a estos nuevos eventos propició importantes bullas, que pusieron en entre dicho el dispositivo policial.