Más milagros y menos sobriedad: la historia de misterio y ocultismo tras los evangelios apócrifos que fueron excluidos de la Biblia

Cuando un determinado escrito es merecedor de ser parte de la Biblia porque se le considera "inspirado", se dice que es canónico. Pero católicos, cristianos no católicos y judíos tienen distintos cánones. Cuando el carácter canónico de un escrito se reconoce tardíamente se dice que es deuterocanónico. Un libro puede ser simultáneamente apócrifo y no canónico. Es el caso del Evangelio según Felipe, que ni Felipe es su autor ni es parte de la Biblia. Es distinto lo de El Libro de la Sabiduría, que no está claro si fue escrito por Salomón. En las Biblias católicas aparece después del Cantar de los Cantares, y antes del Eclesiástico, dentro de la sección de los llamados "Libros Sapienciales", pero otros grupos cristianos y protestantes lo excluyen de sus Biblias.