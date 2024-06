Así fue la polémica de Lydia Lozano con el caso de Ylenia Carrisi y sus confrontaciones con Al Bano

La historia de la desaparición de Ylenia Carrisi llegó a todos los platós de televisión durante los años 90. También al del programa 'Salsa Rosa', presentado por Santi Acosta, donde por aquel entonces trabajaba Lydia Lozano como colaboradora, quien, como Romina Power, madre de la desaparecida, defendió apasionadamente que la joven seguía viva.

La 'exclusiva' fallida

Era 19 de febrero de 2005 y aquel día, Lydia Lozano daría una gran exclusiva. Hacía once años de la desaparición de Ylenia, que había puesto patas arriba la vida de sus padres, los conocidos cantantes Al Bano Carrisi y Romina Power y que, sin certezas, era ya un caso cerrado para los investigadores: la joven se habría precipitado al Misisipi al grito de 'pertenezco a las aguas', aunque su cadáver jamás fue encontrado.

Pero ni Romina, ni muchos otros seguidores de aquella historia, como Lydia Lozano, estaban dispuestos a asumir ese final. Así que, en aquel día de febrero, la colaboradora del programa aseguró tener pruebas de que la joven estaba viva y que, incluso, vivía en Santo Domingo y tenía una familia allí.

"Como periodista he seguido unos rastros y se puede decir que tu hija sigue viva", arrancaba Lozano mirando fijamente a Al Bano. Pese a que el padre de la joven le pedía "por favor" que no continuara, Lozano insistía: "Tengo datos, ¿no los quieres oír? Lo puedes investigar como lo he investigado yo".

A esa afirmación le siguieron muchas otras en las que la periodista defendía a viento y marea su investigación: "Esto no lo estoy haciendo por dinero, periodísticamente me parece increíble", decía en otro de los espacios de la cadena. Y aunque nunca llegó a revelar quién era su fuente, la periodista siempre aseguró que era de total solvencia y que, tras 25 años de carrera, podía saber "cuándo una persona está mintiendo y cuando no".

Lozano viaja a República Dominicana

Fue tras su viaje de investigación a República Dominicana -donde supuestamente se encontraba Ylenia junto a los hijos- cuando la periodista tuvo que reconocer su error llena de lágrimas.

Un día como hoy, hace 19 años, Lydia Lozano aseguraba en directo a Albano que su hija estaba viva.



Desde ese momento, la veracidad de la periodista se ha visto cuestionada constantemente. pic.twitter.com/Gg0ZUVZdiC — Petardeo Pop (@PetardeoPop_) February 19, 2024

Años después, en 2022, Al Bano hacía su última aparición en el Deluxe de Telecinco, donde reconocía no haber perdonado a la periodista. "El dolor que ha causado ha sido demasiado. El perdón se lo tiene que dar Dios, no yo. Yo soy un pobre diablo y no le voy a dar el perdón. He olvidado todo", decía en plató.

El arrepentimiento eterno de Lydia Lozano

"Has creado una especie de fobia por determinadas informaciones, que luego además has comprobado que era verdad, pero no te has atrevido", le decía Pilar Vidal en el podcast de ABC, en diciembre de 2023 a la periodista. "Sí, sí... y luego nunca he dicho: 'Yo ya lo sabía'. Porque esa frase me da mucha rabia. He luchado mucho con mi yo periodista y mi yo 'mantén los pies en la Tierra' para no sufrir al arriesgarme", respondía Lozano.

La colaboradora recordaba entonces todo el dolor que le causo aquella metedura de pata que le dio una lección inolvidable. "Yo no vuelvo a hablar de un desaparecido ni aunque esté en el sótano de mi casa", afirmaba.

Además, Lozano contó como los distintos programas de televisión la insistían para repasar todos los datos. "Cuando yo lloraba era 'la pepita de oro'. Cuando pedí que no se hablase más sobre el caso, me dijeron: 'Lydia, aquí somos números'. Y es que da igual cómo te llames, lo importante es que no bajes el dato ni la curva de audiencia", confesaba.