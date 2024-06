'Refugios libres dignos', la iniciativa de cinco amigos manitas y amantes de la montaña que adecentan cobijos que "pueden salvar vidas"

El ejemplo de estos cinco amigos zaragozanos de 40 años bien podría ser un caso de estudio sobre cómo crear comunidad a partir del voluntariado. Pedro, Alejandro, Diego, Daniel y Luis, amigos desde la adolescencia, cuando fueron monitores de campamento, son amantes de la montaña que arreglan y dignifican refugios libres de montaña para que más gente pueda hacer uso de ellos en sus rutas de senderismo. Lo que comenzó como un plan de fin de semana en el monte para cinco manitas en septiembre de 2022 se ha convertido en todo un proyecto que ha enganchado no solo a casi 20.000 seguidores en redes, sino también a empresas que han querido colaborar con 'Refugios Libres Dignos'.

"La idea era pernoctar pero vimos que el refugio estaba vacío. Como todos somos manitas, subimos maderas y herramientas para construir una mesa y unos bancos... Uno subió un botiquín, otro una guitarra y unas luces, otro menaje de cocina... Quedó muy majete el refugio, así que grabamos un vídeo y lo compartimos en redes", relata Pedro Molina en nombre del grupo a 20minutos. La acción obtuvo una "gran acogida y un agradecimiento brutal", un respuesta que les llevó a "pensar en por qué no hacíamos lo mismo en diferentes refugios".

El objetivo que se fijaron era arreglar -no entran en daños estructurales, su labor se centra en el acondicionar el interior- seis refugios al año y hasta la fecha llevan ya ocho. Hasta el cuarto, los costearon íntegramente de sus bolsillos a razón de unos mil euros por cabaña. Ahora ya cuentan con colaboraciones que reducen los gastos hasta los 400 euros aproximadamente. "Mucha gente nos ha dado materiales, libros, juegos de mesa, botiquines... Y empresas locales y alguna nacional nos han contactado para donarnos pintura, herramientas, focos solares o hasta carne", explica Molina, que trabaja en la industria. Las marcas que les patrocinan lo hacen porque creen en el proyecto y el retorno que piden es visibilidad en las redes.

"Mucha gente le está dando valor a estos refugios y ahora se plantea incluir una noche allí en sus rutas. Además, los cuidan y también suben material que pueda servirle al siguiente como velas, bolsas de basura o libros. Y antes de marchar, lo dejan limpio y cortan leña. Se trata de pensar que esto es de todos y que entre todos lo cuidamos, no creer que va a llegar uno y se va a llevar la guitarra o el botiquín. El grueso de la gente los está cuidando, manteniendo e incluso mejorando", explica Molina.

Hasta el momento, algunos de los refugios que han dignificado son la cabaña Montinier y el refugio de La Estiva (en Bielsa), el de Gabardito (en Valle de Hecho), el de Es Plans (en el Valle de Chistau) o el de Lavasar (cerca de Saravillo). También han salido fuera de Huesca: la Federación Riojana de Montañismo les llamó para adecentar el refugio de Bonicaparra, una acción que fue costeada por el Ayuntamiento de Ezcaray, que muestra "encantado" porque lo entiende como una forma de dar a conocer el pueblo y atraer visitantes. "Estamos muy contentos, lo dejaron muy bien. Teníamos miedo por si vandalizaban pero al contrario, la gente lo está respetando e incluso mejorando", declara a 20minutos el alcalde del municipio riojano, Diego Bengoa.

De hecho, entre sus próximos proyectos se encuentra rehabilitar para el año que viene el interior de uno de los refugios no guardados más grandes de España (más de 100 metros cuadrados en dos plantas), que también se encuentra en Ezcaray: el de Llano de la Casa. Pero antes, este próximo mes de julio, irán al de Peguera (en Saravillo) y esta vez lo realizarán junto a un grupo juvenil de montaña de Valencia y se lo dedicarán a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón (Aspanoa). Y es que desde que arreglaron el de La Estiva comenzaron a brindar cada acción a una asociación relacionada con las enfermedades raras para visibilizarlas y "aprovechar el tirón para ayudar".

Además, para el mes de septiembre, tienen previsto subir al refugio Coll de Vent (cerca de Serraduy) junto a un par de clubes ciclistas que han conseguido patrocinadores para costear el proyecto y se han animado incluso a ponerse manos a la obra todos juntos.

En fin de semana, al salir del trabajo

El fin de semana que toca acondicionar refugio comienza el viernes por la tarde, cuando todos terminan sus respectivos trabajos. La llegada puede ser sobre las 18 horas o a las doce de la noche, dependerá de si hay pista de acceso o no y su estado. A veces también les toca portear el material en varios viajes. "Es la parte más dura", reconoce Molina. Lo primero que hacen al llegar es limpiar y construir una mesa y unos bancos.

Luis, de Refugios Libres Dignos, portea material para arreglar un refugio de montaña. CEDIDA

El sábado es el día de la 'reforma exprés' y cuando se realiza el grueso del trabajo: sacan todo lo que haya en el interior para poder pintar y luego construyen una cocina y varias estanterías donde colocan menaje, material de limpieza, juegos, libros... También dejan un botiquín, un foco solar con carga USB, una guitarra -porque para ellos la montaña está "muy asociada" a la música- y lo que ellos llaman "panel de experiencias", que consiste en una tabla con hilos, pinzas y pósits donde los montañeros pueden dejar mensajes. Esta idea busca evitar grafitis, que son "el pan nuestro de cada día en los refugios". En total, dejan un "kit que apenas cuesta dinero y resulta súper útil en un refugio", expone Molina.

Cada uno de los refugios que han acondicionado lo terminan con una placa de la iniciativa Refugios Libres Dignos "con un código QR que te lleva a nuestro canal de Instagram donde se puede ver el antes y el después". Además, entre las colaboraciones también han surgido algunas con ilustradoras que han pintado cuadros con los que han decorado los refugios, dándoles un toque más acogedor. "La suma de todo hace un sitio súper cálido", dice este aragonés.

Tampoco falta el decálogo de normas de uso del refugio. Entre ellas, no pernoctar más de una o dos noches. "Esto se hace porque lo que no queremos es que la gente se estanque ahí, es un refugio como de paso en tu ruta. La finalidad no es irse 15 días de vacaciones", explica Molina, al tiempo que defiende que un refugio es tan importante como que "te puede salvar la vida".

La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme) ha mostrado su "interés" por esta iniciativa, de la que cree que "puede cundir el ejemplo". Su vicepresidente de Proyección Social, José María Nasarre, coincide con Molina a la hora de destacar la importancia de los refugios: "El hecho de que pueda dar cobijo a las personas que realizan actividades en la montaña sin duda aporta seguridad, al igual que ayuda en las tareas de rescate. Es cierto que depende más o menos del lugar donde se encuentran. En el Pirineo, donde ya hay varias decenas de refugios guardados, son los guardados los que asumen esa aportación a la seguridad, pero hay otros macizos montañosos en los que faltan refugios y en ellos cumplirán de forma más acentuada esta función", declara a 20minutos.

"El refugio de montaña te puede salvar la vida. Saber que tienes un lugar en el que te puedes cobijar de una lluvia torrencial o de un golpe de calor [el tiempo es muy cambiante en la montaña], que encuentres un botiquín, o que te pille a mitad de noche y tengas luz... En la montaña es fundamental tener esos espacios y que estén abiertos, porque cada vez más te los encuentras cerrados porque ha habido vandalismo y el ayuntamiento [al que pertenece] ha decidido cerrarlo y hay que pedir la llave para usarlo, pero la llave no sabes cuándo la vas a necesitar porque hay veces que se puede planear pero otras surgen contratiempos", defiende Molina.