Eduardo Navarrete se ha embarcado en un nuevo proyecto profesional. El diseñador acaba de publicar su primer libro, Cabaret y vestidos de escándalo, donde habla sobre su carrera como diseñador a través de los estilismos que ha creado a lo largo de los años.

El que fuera concursante de la primera edición de Maestros de la costura ha ofrecido una entrevista para la revista Diez Minutos en la que se ha sincerado sobre sus inicios en el mundo de la moda y las amistades que ha forjado una vez ha entrado dentro del mundo mediático.

Desde pequeño, Navarrete se interesó por la confección y el diseño, universo al cual se adentró gracias a su abuela. "Ella cosía unas flores que luego servían para hacer tocados y yo jugaba con su costurero", ha asegurado.

Asociando a la moda, el diseñador ha reconocido que la estética es algo fundamental en su vida, pero no quiere que esto se entienda por "la extrema delgadez y todo eso que se ha cuestionado de las modelos".

"En mi vida es bien sabido que me encanta la cirugía estética. Hace poco hasta barajé la posibilidad de dedicarme al tema de inyecciones de bótox, pero requiere una parte de estudios de medicina y no estoy ahora para tanto jaleo", ha manifestado.

Su relación con Terelu Campos y Verónica Forqué

Maestros de la costura fue el impulso de Eduardo Navarrete en el mundo mediático, algo que le llevó a participar en MasterChef Celebrity, donde forjó una estrecha relación con Terelu Campos y Verónica Forqué.

Aunque con la periodista no tuvo un buen arranque, ambos saldaron sus diferencias y a día de hoy mantienen una buena amistad: "Somos muy iguales. Nos gusta tomarnos una copa, una sobremesa, ir a cenar y fumar como indios cabreaos".

Sobre la actriz, Navarrete ha apuntado que "si ella viviera" seguirían siendo amigos. "Entraba en su camerino y de pronto me hacía leerle un pasaje de la Biblia. Me preguntaba por qué no tenía novio o me hablaba de su hija. Lo que son conversaciones de amigas y discusiones también. Le agradeceré siempre que desfilase para mí", ha sentenciado.