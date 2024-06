¿Las personas con discapacidad te importan? ¿Quieres profundizar en sus realidades, necesidades y logros? Suscríbete a 'Capaces'

En España más de cuatro millones de personas tienen algún tipo de discapacidad; son cuatro millones de realidades diferentes, tantas como individuos. El universo de la discapacidad es enormemente heterogéneo, así como sus necesidades, reivindicaciones, retos y conquistas. También es, desafortunadamente, demasiado invisible para gran parte de la sociedad.

En 'Capaces', una iniciativa periodística y social de Grupo Henneo con la colaboración de la Fundación Querer, publicamos a diario noticias, reportajes y entrevistas para visibilizar ese complejo universo. Lo que no se ve, no importa, no se soluciona; y la discapacidad antes o después nos encuentra a todos.

Expertos, asociaciones, familias y las propias personas con discapacidad son protagonistas de una sección que ya ha acumulado varios premios en apenas dos años de andadura. Para recibir todos los miércoles de manera gratuita en un correo electrónico la mejor información de 'Capaces', solo hay registrarse en este enlace.

Todo un referente

‘Capaces’ nació en septiembre de 2022 y no solo se ha ganado el reconocimiento de los lectores, que ascienden a medio millón cada mes, sino que el mundo de la discapacidad también ha sabido reconocer su labor en forma de varios reconocimientos.

El primero de ellos llegó con menos de seis meses de vida. La Federación Autismo Madrid reconoció a ‘Capaces’ por informar con rigor sobre el autismo y la discapacidad en general. Apenas un mes después, Atades (Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad) premió a la sección por dar visibilidad a la discapacidad intelectual.

En 2024 fue CERMI estatal quien reconocía la labor de ‘Capaces’ "por haberse revelado, pese al poco tiempo transcurrido desde su creación, como un canal informativo actual, pertinente y respetuoso con la diversidad humana y social que encarna las personas con discapacidad".

El cuarto premio, procedente del Foro Justicia y Discapacidad del CGPJ, reconocía la labor de la sección visibilizando e informando con rigor sobre un colectivo al que pertenecen casi una de cada 10 personas en España.

