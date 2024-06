Javier Cercas, un 'soldado' de la literatura ascendido a geneRal: "La principal riqueza que tenemos es el español"

El mundo en general 'descubrió' a Javier Cercas cuando en 2001 publicó Soldados de Salamina, una magistral novela narrada por un joven periodista que se propone reconstruir el relato real de lo que sucedió cuando Rafael Sánchez Maza, fundador de la Falange, logra escapar de un fusilamiento colectivo en la guerra civil.

Pero la literatura ya lo había conocido antes, a través de tres novelas (El móvil, El inquilino y El vientre de la ballena) que resonaban como ecos de lo que luego sería su obra, su futuro de premios y su presente como académico de la Lengua, un noble cetro que la RAE confirmó este jueves y que él no se esperaba.

La herencia, el sillón 'R', le pesa doblemente: por lo inesperado y porque sucede en la defensa y protección de la lengua madre a otro grande, Javier María, que falleció en septiembre de 2022 a los 70 años.

El autor ha concedido unas palabras a 20minutos sobre su nombramiento a la par que esperaba en la cola de la puerta de embarque para coger un avión con destino a Bolonia, ciudad a la que ha sido invitado por el periódico La Repubblica para asistir un festival literario.

¿Qué siente al recoger la herencia de Javier Marías?Yo creo que la intención del director de la academia en particular era que un novelista sustituyera a un novelista; esto no ocurre siempre, no es obligatorio. Es una responsabilidad y un honor, como el hecho de estar en la academia, hubiera sido quien hubiera sido a quien hubiera sustituido. Con Marías nos saludamos una vez. Luego mantuvimos correspondencia y él fue muy generoso y grato en su manera de aportarme.

¿Cuál es a su entender la mayor urgencia del español en estos momento?La urgencia principal es que cobremos conciencia de que la principal riqueza que tenemos es el español. Tenemos una lengua universal que hablan centenares de millones de personas. El español a secas es un 10%, una pequeña parte de lo que se habla en todo el mundo. No hemos cobrado conciencia de que es una riqueza inmensa. Mitterand, que era un tipo muy listo, dijo una vez, de una manera muy francesa: 'Ah… si nosotros tuviéramos America Latina…'. No la tenemos, pero compartimos una lengua que es un continente inmenso.

Lo dice alguien que usa el catalán.El catalán es una lengua que está muy bien y forma parte de nuestro patrimonio y que hay que fomentar. El problema es el uso político del catalán y de las lenguas, de cualquiera, también del español. Y esa es la cuestión.

¿Versará sobre este asunto su discurso de ingreso?No versará sobre esto mi discurso. Estoy pensándolo. Tengo dos años para ello.

¿Tiene alguna palabra o palabras favoritas en el diccionario?No por Dios, las quiero todas. Las que no están también pueden llegar a estar. No me obligues a quedarme con una. No hay que elegir. La lengua es un banquete.

"No tengo palabra favorita en el diccionario. La lengua es un banquete"

¿Puede elegir entre sus libros, alguno que le guste más por algo?Tengo cariño por algunos libros. Esto es como si le preguntas a alguien qué hijo prefiere. No sé, hay alguno que quiero mucho porque lo he abandonado como El punto ciego, donde reuní unas conferencias que di en Oxford. No hice promoción y me siento un poco culpable. A los hijos hay que apoyarlos.

Este asiento R le ha cogido con algo entre manos?Estoy con un libro muy importante para mí. Mi religión me impide dar más detalles. No tiene plazos porque nunca escribo con plazos, pero no tardará.