Gisele Bündchen y Joaquim Valente se separan debido a la exposición mediática

Recientemente en Netflix se publicó un programa de Tom Brady. Se trata de un roast, es decir, una excusa para que otros famosos, amistades y humoristas se metan con alguien con bromas en ocasiones pasadas de rosca, teniendo en cuenta la situación vital de cada invitado. Y el que fuera uno de los quaterbacks más laureados de todos los tiempos acababa de divorciarse de Gisele Bündchen.

Ahora, según han dado a conocer este jueves desde la revista InTouch Weekly, la modelo y Joaquim Valente han decidido poner fin a su relación tras la exposición mediática que han experimentado tanto en la prensa como en las redes a raíz del programa, en el que se hacían muchos chistes a costa de los posibles cuernos que le puso Gisele —algo que ella ha negado vehementemente—.

Explican desde la publicación que "estar en el foco de atención" ha sido demasiado para Valente, quien era el entrenador personal de jiu-jitsu de la supermodelo brasileña de 43 años, y que vio cómo se le hacían varias bromas al exjugador de los New England Patriots sobre cómo su exesposa o sus hijos sabían ya defenderse o "patear culos" gracias a él.

"Joaquim es un tipo normal", ha declarado una fuente, "y, como tal, no está acostumbrado a toda la atención que está recibiendo". Aunque no está claro cuándo se habría producido la separación, lo cierto es que Bündchen y Valente, de 34 años, no han sido fotografiados juntos desde finales de abril.

"Joaquim ha pasado a ser solo parte de un chiste. Y, de hecho, su círculo empezó a preguntarle si él era de verdad el motivo del divorcio [de Gisele]", ha añadido el informante, puntualizando que Valente precisamente "odia" esa percepción que se ha creado de él como alguien que ha destrozado un hogar —aunque ya se hablase de los problemas de pareja antes de que apareciese su nombre, el roast ha incentivado este tipo de comentarios—.

Es más, según han podido saber desde la revista, Gisele Bündchen "culpa a Tom" de su ruptura, a pesar de que su divorcio comenzó en 2022. "Al aceptar hacer el programa, le estaba poniendo una diana en la espalda a Joaquim", han dicho las fuentes.

Gisele Bündchen and Joaquim Valente split over ‘stress’ from Tom Brady roast: report https://t.co/wLGceegsZS pic.twitter.com/Yl0Jvbppl0 — Page Six (@PageSix) June 13, 2024

Por ahora, eso sí, no hay confirmación por parte de la modelo ni de sus representantes de esta ruptura, si bien tampoco hubo nunca nada que oficializase su relación con Valente.