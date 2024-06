Kiko Rivera, contundente sobre su relación con Isabel Pantoja: "Mi madre no llama a sus nietos"

Kiko Rivera se encuentra en uno de sus mejores momentos vitales, tanto a nivel personal como profesional. El DJ está inmerso en su gira de verano con la que va a recorrer diferentes ciudades de España y para ello cuenta con el apoyo de sus personas más cercanas, pero no con el de su madre.

"La realidad es que mi madre no llama a sus nietos y esa es la única verdad", ha confesado de manera contundente el artista en una entrevista para Juntos, el programa de Telemadrid.

El hijo de Isabel Pantoja se ha sincerado sobre la difícil situación que está atravesando con ella e incluso le ha lanzado un duro mensaje: "Que tú cojas y lances cuatro lagrimitas y le cantes una canción a tus nietos, pues a mí no me vale absolutamente nada. A mí lo que me vale es que llames y preguntes como están".

Asimismo, Kiko Rivera ha reconocido que él se ha equivocado alguna que otra vez y que lo que le ha hecho seguir hacia delante es "perdonar". "Lo he perdonado por mí porque es la primera vez que estoy empezando a mirar por mí", ha reconocido.

Dejando a un lado sus problemas familiares, el streamer ha asegurado que se encuentra en el mejor momento de su vida, aunque aún sigue reponiéndose del estilo de vida que llevaba en el pasado: "Ahora entiendo por qué me daban esos ataques de gota. He llevado una vida de excesos que han hecho un daño que todavía estoy recuperándome".