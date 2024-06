Karina reaparece en redes tras su problema cardíaco: "Estoy bien, gracias por tanto cariño, no sabía que me queríais tanto"

Karina asustó a sus fans este jueves al no asistir a los Premios Divisa 2024, donde iba a recibir un galardón a su trayectoria, debido a un problema cardíaco que la obligó a ser ingresada. Sin embargo, rápidamente ha recibido el alta y ya se encuentra en casa, a la espera de hacerse nuevas pruebas.

Así lo ha revelado este viernes ella misma en su cuenta de Instagram, donde ha reaparecido para tranquilizar a sus seguidores. "Tenía que haber ido a un evento pero no pudo ser. Me encontré indispuesta y tuvimos que ir al hospital", ha comenzado diciendo.

"Una ya tiene sus años y hay que cuidarse mucho para estar lo mejor posible, precisamente para no dar estos sustos", ha añadido. "Así que tranquilidad que estoy bien, no os preocupéis".

Aun así, la intérprete de El baúl de los recuerdos ha confirmado que el día 20 de junio tiene que volver al médico porque le van a hacer "unas pruebas" que no ha explicado porque no sabía bien qué eran: "Ya os contaré cómo van las cosas, porque tengo que volver".

"Pero que estoy bien. Muchísimas gracias por tanto cariño, no sabía yo que me queríais tanto. ¡Ay, qué ilusión!", ha exclamado, con una gran sonrisa en la cara. "Siento muchísimo o haber podido asistir ayer a ese evento. Mando un beso muy grande, mi agradecimiento de todo corazón".

"Me he arreglado un poquito, me he pintado un poquito, bueno, me he peinado muy mal, pero bueno... para que me veáis que estoy bien", ha concluido, en su habitual tono inocente y jovial.