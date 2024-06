Guilarte responde a la propuesta de Sánchez de renovar el CGPJ, inspirada en su plan: "La reinterpretación de mis ideas es absurda"

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha respondido a la propuesta de Pedro Sánchez de renovar el órgano de gobierno de los jueces supuestamente inspirada en el plan del abogado, al afirmar que la "reinterpretación" de sus ideas es "absurda y falsa" y que la lectura que se puede hacer de su oferta es "muy variada".

Sánchez planteó este miércoles una reforma legal sin especificar detalles para cambiar las funciones del CGPJ, encargado de realizar nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo, ante un bloqueo que acumula ya más de cinco años. Si bien Guilarte celebró un día después su intención de acelerar el proceso de renovación del Consejo, reclamó al jefe del Ejecutivo que especificase sus planes y le advirtió de que "no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno", pues algo así resultaría "aterrador". El presidente argumentó que sus propuestas, basadas en las de Guilarte, respetan "la independencia judicial" y afirmó que los aclarará cuando sepa el resultado de la negociación con el PP tras lanzarle un ultimátum.

A la espera de que el socialista revele la senda que tomará su propuesta, el presidente del CGPJ ha defendido en los micrófonos de Más de Uno, en Onda Cero, que los nombramientos deben seguir siendo competencia del órgano de gobierno de los jueces: "El sistema debe mejorar desde el Consejo, desde los magistrados del Tribunal Supremo porque son los que mejor valoran la trayectoria de posibles candidatos".

Para garantizar la independencia judicial, Guilarte exige una Comisión especializada que valore el mérito y capacidad de los aspirantes, en lugar del actual sistema donde el Congreso y el Senado nombra cada uno a cuatro juristas y seis jueces. El abogado ha asegurado que "nombrar una comisión es facilísimo". "Se hace en múltiples instituciones", ha apostillado.

Ante la propuesta de Pedro Sánchez, basado según el socialista en la de Guilarte, el presidente del CGPJ ha esgrimido que sus planteamientos tienen "una lectura muy variada" y ha apostillado que "es una actividad de riesgo opinar". "La reinterpretación que se hace de mis ideas es absolutamente absurda y falsa", ha achacado.

"Sin respuesta ni acuse de recibo"

La intención del abogado es "objetivar" los nombramientos de la cúpula jurisdiccional "sin salir de la órbita del CGPJ". Y, según ha contado, es un objetivo alcanzable que dependerá de las voluntades de los parlamentarios: "Se puede objetivar, salvo que no se quiera hacerlo. Se pueden poner todas las pegas que se quiera".

Fijada esta meta, el presidente interino del Consejo ha criticado que los dos principales partidos, PP y PSOE -que conservan las mayorías de 3/5 de las Cortes bicamerales-, no hayan dado "respuesta" a su plan de renovación. "Envié mi propuesta al Congreso y al Senado, porque parece que es lo prudente. También lo hice a los negociadores. No he recibido respuesta del Congreso y del Senado, ni acuse de recibo".

Guilarte ha hecho hincapié en su "neutralidad", frente al "rédito político" que, a su juicio, persiguen las formaciones representadas en las Cámaras. "Es desalentador que cuando pretendes, no influir, si no ayudar, y ves que estando en una posición de neutralidad, se te cuestiona por todos lados". El presidente del CGPJ ha hecho alusión explícita de los partidos encabezados por Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para referirse al bloqueo del órgano: "El PP y el PSOE parecen que están para obtener un rédito político y obtener dos réditos políticos sobre una misma cosa es inviable".

"Una crítica al sistema"

El abogado se ha defendido además de las acusaciones que caen sobre él. "La gente piensa que estoy descalificando a los miembros del CGPJ, en absoluto. No hay un atisbo de crítica a las personas. Yo descalifico el sistema".

Un sistema, dice, que debe mejorarse "desde el Consejo y desde los magistrados del Tribunal Supremo". "He defendido siempre que el CGPJ tiene que intervenir en lo que tenga capacidad técnica para hacerlo", ha remarcado.