The Associated Press

Shakira tiene claro que, hoy por hoy, no está buscando nada serio con ningún hombre después de la ruptura de su largo matrimonio con Gerard Piqué, pero tampoco va a decir que no a algo casual si se tercia. Y eso después de que se la haya relacionado recientemente con Lewis Hamilton, Jimmy Butler, Lucien Laviscount o que incluso Tom Cruise quería tener una cita con ella.

La cantante colombiana de 47 años ha hablado con la revista Rolling Stone, para la que ha sido portada de su próximo número de julio y agosto, de su vida amorosa, comenzando por dejar claro que no le dedica "ni un pensamiento a quedar" con nadie, para después precisar que no tiene ni espacio ni tiempo para un nuevo novio en su vida en estos momentos.

Pero no está cerrada a que pueda aparecer alguien que le haga rememorar eso que llaman amor o que no haya aparecido ya alguien más o menos con esas intenciones. "Qué te digo, me gustan los hombres. Ese es el problema", ha comenzado diciendo la autora de éxitos como Las de la intuición o Loba.

"No me deberían gustar con todo lo que me ha pasado, pero imagina cuánto me gustan los hombres que, a pesar de ello, todavía me gustan", ha agregado Shakira, que ha sugerido además que está dispuesta a tener solo aventuras casuales en este momento de su vida diciendo: "Oye, que yo no me opongo a tener amigos".

Aun así, la cantante también ha querido dejar claro que a pesar de estas palabras ella está en un momento de su vida en el que prefiere priorizar estar junto a sus hijos, Milan y Sasha, y su propio bienestar después de sus convulsos últimos meses, tanto por la separación del exfutbolista como por sus problemas con Hacienda.

"El sufrimiento que experimenté ha sido probablemente el mayor que jamás he sufrido en toda mi vida", ha declarado, así como que en ocasiones le impidió "seguir adelante". "Sentía como si alguien me hubiera hecho un agujero en el pecho. Y la sensación era real, casi física: que la gente podía ver a través de mí por ese agujero", ha añadido.

A todo ello, además de a sus problemas fiscales, había que añadirle la deteriorada salud de su padre. "Es que cuando llueve, diluvia. Fue una locura la cantidad de cosas con las que tuve que lidiar al mismo tiempo", ha declarado, así como que precisamente gracias a su nuevo disco, el cual está promocionando, pudo salir del bache.

"Hacer este trabajo ha sido un proceso de alquimia porque, mientras iba componiendo cada canción, me rehacía a mí misma y, mientras las cantaba [en las grabaciones], mis lágrimas se transformaban en diamantes y toda mi vulnerabilidad en fuerzas renovadas", ha finalizado.