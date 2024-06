'El Turronero' ha sido el artífice del acuerdo entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén por su hijo: "Están felices, que es lo que yo quería"

Según relatan a Vanitatis fuentes conocedoras del proceso, el empresario andaluz José Luis López, más conocido como 'El Turronero', ha sido el artífice del acuerdo que ha concluido en acuerdo entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén, madre de su hijo pequeño nacido hace seis meses.

El cantante decidió en un principio solicitar una prueba de paternidad para determinar si él es el padre biológico del niño, como se deduce de la corta relación sentimental que mantuvo con la madre.

Sin embargo, su buen amigo 'El Turronero' intervino para aliviar la tensión que desde que se conoció el embarazo rodeaba la pareja, con un juicio por parte de ella en ciernes.

'El Turronero' admite que decidió actuar a modo de mediador en beneficio común de la pareja y especialmente del pequeño. Numerosas conversaciones, llamadas y reuniones después consiguieron su objetivo. El martes de esta semana el cantante y la emprendedora sellaban la paz.

José Luis López ha hablado ante las cámaras de la agencia Gtres. "Fue un día importante y feliz para todos. Yo soy amigo de ambos, como sabéis, y cuando alguien es amigo de alguien, lo que busca es lo mejor para esa persona y creo que al final la cosa ha salido bien y están todos felices que es lo que yo quería".

El empresario andaluz confirma que no habrá juicio finalmente. "No, él ya ha presentado en el Juzgado su posición como padre y no hace falta, porque no ha incurrido en nada que el juez le haya pedido. Él se ha adelantado al proceso judicial".