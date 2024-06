Azcón recurrirá la financiación especial para Cataluña del Gobierno: "Los pobres de Teruel no van a pagar a los ricos de Barcelona"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha cargado duramente contra el sistema de financiación "especial" para Cataluña que planteó este jueves la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Lo que están haciendo la ministra y Pedro Sánchez es romper el sistema de financiación privilegiando a una comunidad autónoma y eso es una forma de romper España", ha dicho en una entrevista en EsRadio.

Azcón ha subrayado que desde Aragón van a "luchar con uñas y dientes contra ese sistema de financiación" porque significa que "los pobres de Teruel van a tener que pagar a los ricos de Barcelona".

"No solo desde el Gobierno de Aragón vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad, también lo vamos a hacer desde las Cortes de Aragón", ha dicho, adelantando que recurrirá al Tribunal Constitucional, como ya lo ha hecho con la ley de amnistía.

El presidente aragonés ha incidido en que esa financiación singular para Cataluña que anunció Montero "es incomprensible" y lo ha achacado a la permanente necesidad que tiene Sánchez de contar con los votos del nacionalismo catalán.

"Es otro pago más, otra parte del precio para seguir manteniéndose en la Moncloa. Lo preocupante es que no haya límites, saber que no va a dejar de haber peticiones infinitas por parte de los independentistas y que no va a dejar de haber respuestas afirmativas por parte de Sánchez siempre que necesite sus votos, rompiendo con la solidaridad o con lo que haga falta", ha dicho.