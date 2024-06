Antonio Maíllo: "Estamos gobernando el país, cuidado con las tesis derrotistas"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, habla rápido, pero también escucha con atención. El dirigente recibe a 20minutos en Sevilla al terminar su jornada en el instituto público en el que imparte clases, cuando se cumple un mes desde que las bases de su organización lo eligieron como nuevo líder y también después de haber superado ya unas elecciones europeas en las que las cosas no han ido nada bien para Sumar. Maíllo tiene ahora tiempo para dedicarse a la reflexión "serena" que, dice, necesita la izquierda para averiguar por qué los ciudadanos le han dejado en menos de un 8% de los votos, juntando los apoyos de Sumar y Podemos. Aunque también extrae ya alguna conclusión: la primera, que el modelo vertical que diseñó Yolanda Díaz para Sumar "se ha dado de bruces con la realidad".

Podemos y Sumar, en conjunto, no llegaron ni al 8% de los votos, la cifra más baja en más de una década. ¿Puede España convertirse en una nueva Italia, donde no hay nada electoralmente relevante a la izquierda de la socialdemocracia?Una de las reflexiones que me han movido a presentarme para ser coordinador de IU ha sido la sombra de la italianización en la izquierda en España. Pero estamos gobernando el país, así que cuidado con las tesis derrotistas, porque no estamos tan mal. Somos una excepción dentro de Europa y no hay que perderlo de vista, aunque es cierto que la fragmentación puede conducir a situaciones que no son ideales.

¿Los problemas de Sumar solo han sido internos? ¿No han cometido errores políticos y de discurso?Sí, todo está relacionado. No ha habido un discurso consensuado entre todos los partidos que formamos parte de Sumar. Tú no puedes construir un proyecto de frente amplio sin un método de toma de decisiones, porque si las decisiones las tomas solamente tú, el resto de la gente no se implica. Y cuando llega la campaña electoral te das cuenta de que hay que diversificar los mensajes, pero en 15 días no se modifica el comportamiento electoral.

¿Debe ser Yolanda Díaz candidata en las próximas generales?Largo me lo fía. Ahora toca tiempo de reposo y de serenidad en los debates colectivos. Hay que dejar ya la política del clic y del Twitter que no lleva a ningún lado. Lo que usted me pregunta es respetable, por supuesto, pero la realidad se impone siempre y la realidad va a ser la que determine cuál es el mejor referente [en su momento].

¿Sigue teniendo ella la 'auctoritas' dentro de Sumar para liderar?Tiene la potestas que le da ser la vicepresidenta del Gobierno. ¿Le parece poco? Hay que blindar el Gobierno y Yolanda Díaz es la referente de Sumar en el Gobierno.

Y la marca Sumar, ¿debe mantenerse?Ese no es el debate que me interesa, lo que me interesa es que a IU se la va a escuchar.

Se ha mostrado partidario de tender puentes con Podemos. ¿Es posible, a estas alturas?En todo caso, lo que toca es bajar el pistón y ser amable en las palabras y en el debate. El objetivo debe ser ir creando espacios amables, con eso me quedo ahora mismo y que cada uno actúe como considere. Eso sí, tenemos que hacer primero el análisis correcto de la situación entre las organizaciones que componemos Sumar, y después ver qué condiciones hay para abrir un diálogo. Pero para eso tiene que haber dos que quieran.