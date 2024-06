Steisy revela el motivo por el que no puede hacer ejercicio físico tras dar a luz a su hija

Patricia Steisy dio a finales de abril la bienvenida a su hija Athenea. Desde entonces, la influencer no ha parado de compartir novedades de su postparto, entre las que destaca una nueva relacionada con no poder hacer ejercicio.

La que fuera tronista del progrmama Mujeres y hombres y viceversa se ha sincerado con sus seguidores y les ha contado el motivo por el que sus médicos le han recomendado no practicar ningún tipo de deporte hasta que no se recupere por completo del parto.

"Me pasa lo siguiente. No tengo el cuello del útero cerrado. No me recomiendan hacer deporte", ha anunciado la andaluza en una historia de Instagram. Hasta que este problema no se remita, los profesionales le han aconsejado permanecer en reposo.

Aunque aún no pueda hacer ejercicio, Steisy ya se ha organizado su rutina deportiva una vez que los médicos le den el visto bueno para poder comenzar con ella. Primero realizará los ejercicios postparto y después comenzará con pilates.

Por último, la exconcursante de Supervivientes ha confesado un sueño relacionado con el deporte que tiene pendiente y que espera cumplir cuando esté recuperada al cien por cien: "Estoy pensándome muy seriamente apuntarme a crossfit".

Patricia Steisy revela el motivo por el que no puede hacer ejercicio después de dar a luz. STEISY_PATRICIA / INSTAGRAM

"No voy mal, pero podría ir mejor", es el mensaje relacionado que ha publicado en otra stories en la que aparece posando frente al espejo con un top marrón y unos pantalones de chándal blancos.