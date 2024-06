El PP sortea la tormenta del CGPJ y pone el foco en el bloqueo parlamentario para no desviar la atención de su victoria electoral

A Alberto Núñez Feijóo no le había dado casi tiempo a saborear su victoria en las urnas cuando Pedro Sánchez cambió de debate. El PP, que acaba de ganar al PSOE en las elecciones europeas, ha tenido que sortear durante toda la semana la mochila que más le pesa al líder de la oposición: la renovación del CGPJ, que lleva más de un lustro caducado por la falta de acuerdo entre las dos grandes formaciones. Para ello, la oposición ha puesto el foco en el bloqueo parlamentario, a causa de la crisis del Gobierno y de sus socios, para no desviar la atención de su victoria electoral y sortear la tormenta judicial.

Los populares arrancaron la semana dando por ganado el plebiscito contra Sánchez y augurando una crisis entre los socios del Gobierno. Así, tras el Comité de Dirección que se reunía este lunes para valorar los resultados, el portavoz nacional Borja Sémper reivindicó el triunfo del domingo frente al PSOE y el descenso de todos sus socios en los primeros meses de legislatura y, en consecuencia, exigió la convocatoria de elecciones anticipadas: "Aunque se resista, caerá". Los populares ganaron más oxígeno incluso con la dimisión de Yolanda Díaz como líder de Sumar tras el batacazo de la marca en las distintas convocatorias electorales.

El PSOE, que esa misma semana pretendía llevar al Congreso nuevas leyes para su aprobación, lanzó el órdago a un PP untado en ánimos. Poco después del primer cara a cara entre ambos líderes, el presidente del Gobierno anunció en TVE que o hay acuerdo en junio con el PP para renovar el CGPJ o el "Gobierno dará una respuesta". Sánchez dio este ultimátum a Feijóo después de calificar al PP de ultraderecha en la sesión de control.

Así pues, el PP se volvía a encontrar ante la trampilla del PSOE para renovar el CGJP: o ceder al "chantaje" o bloquear el órgano; o aceptar las condiciones de Sánchez mientras este sigue cediendo ante a ERC o a Junts o incumplir la Constitución. Pronto, el equipo de Feijóo salió por la calle del medio poniendo, una vez más, el peso sobre Europa. "Si el Gobierno lo considera oportuno, retomamos la negociación en el punto que estaba, que es a través de la Unión Europea y a través de las conversaciones que hemos mantenido hasta la fecha".

Con todo ello, el PP ha ido ganando tiempo en este asunto que, además, le ha supuesto un enfrentamiento al PSOE con el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, quien ha exigido a Sánchez aclarar sus planes para el Poder Judicial. En este sentido, Feijóo no solo reprochó que el presidente se haya saltado el marco de la negociación que llevan tiempo manteniendo con mediación de Bruselas sino que, además, haya "mentido atribuyéndole una propuesta al presidente de Consejo General del Poder Judicial que el propio presidente ha desmentido" y también "al comisario de Justicia de la Unión Europea porque nunca la propuesta del presidente ha sido comentada en la mesa de conversaciones presidida por el comisario de Justicia".

Mientras el PSOE tira de la cuerda, el PP denuncia el intento de Sánchez de desviar la atención de los casos de corrupción y de la crisis del Gobierno y pone el foco en el bloqueo parlamentario. "Este Gobierno es como el perro del hortelano, ni legisla ni deja legislar, y ya solo funcionan como minoría de bloqueo", señaló el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. "¿Dónde están las leyes aprobadas por la famosa mayoría progresista", se preguntó tras subrayar que "de momento solo hay dos en el BOE: la ley de Amnistía y la de Enseñanzas Artísticas que tuvo el apoyo del PP después de que se incorporasen nuestras enmiendas". Horas después, el Gobierno consiguió los apoyos para aprobar la suspensión de desahucios hipotecarios para personas vulnerables hasta 2028 y la ley de derechos de autor.

No obstante, apenas una semana después de su victoria electoral, los populares tratan de demostrar que el Gobierno solo "vuelve a la carga con el CGPJ para que no se hable de la investigación europea del caso Koldo y Begoña Gómez y para no hablar de que han perdido las elecciones". Con independencia de cómo avance la renovación del CGPJ, el equipo de Feijóo hará lo posible por centrar el foco en los casos de corrupción del PSOE y en el bloqueo legislativo y, en su caso, en las cesiones al independentismo para sacar cada una de las leyes.