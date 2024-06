El Consell amplía seis meses las ayudas a los afectados por el fuego de Campanar

Los afectados del edificio incendiado en Campanar el pasado mes de febrero verán extendidas las ayudas que concede la Generalitat seis meses más, hasta final de este año. Así lo ha anunciado este jueves el jefe del Consell, Carlos Mazón, en la sesión de control en Les Corts. Según ha explicado en respuesta a una pregunta formulada por el PSPV, la prórroga afecta a las ayudas al alquiler para los realojos, tanto para propietarios como para quienes estaban arrendados en el inmueble siniestrado, así como a los "impuestos cero" a la compra de vivienda y a las ayudas para atención psicológica.

Tal y como expuso el presidente valenciano, "se va a duplicar" el periodo de las ayudas para arrendar una vivienda para quienes estuvieran en régimen de alquiler. De este modo, se amplía de tres a seis meses el plazo. Para las personas que en el momento de producirse el incendio tuvieran su residencia habitual y permanente en una vivienda de su propiedad, esta ayuda llegará hasta el año.

El importe de la ayuda será igual al precio del arrendamiento de la vivienda, con el límite de 1.000 euros mensuales, que se podrá incrementar hasta 1.500 mensuales, a razón de 100 euros adicionales por cada una de las personas que, además del solicitante, vayan a residir en la vivienda que se alquila, siempre que tuvieran su residencia habitual en la vivienda damnificada en la fecha del incendio.

Por otro lado, Mazón también avanzó que a instancias de los afectados "se va a ampliar la asistencia psicológica" que se gestiona a través de las consellerias de Servicios Sociales, Educación y Sanidad.

"Compromiso"

El president destacó el "compromiso" del Consell y del Ayuntamiento de Valencia para "escuchar las necesidades de las personas damnificadas por el incendio de Campanar, hacer un seguimiento de su día a día, y trabajar de forma coordinada para dar una respuesta rápida y eficaz a estas familias y que no caigan en el olvido social".

La tragedia, de la que se cumplirán cuatro meses la semana que viene, dejó diez muertos como consecuencia de la rápida expansión del fuego por la fachada del complejo. Una vez investigadas las causas, las compañías de seguros trabajan ya en la opción preferida por los propietarios: la rehabilitación del inmueble, que según un informe pericial no ha sufrido daños relevantes en su estructura.

Precisamente, Mazón recibió el pasado lunes a representantes de la Asociación de Residentes Afectados por el Incendio de Campanar (ARDIC). En cambio, ha denunciado desde la tribuna de Les Corts que la Delegación del Gobierno "ni siquiera haya recibido" a las víctimas del incendio. "Después de los codazos ni siquiera les ha recibido", reprochó al síndic socialista, José Muñoz, mientras destacó que tanto él como la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, sí les han recibido. "Déjense de codazos y atiendan a las familias de Campanar", manifestó.

En respuesta, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, criticó que Mazón "entre en un juego político con algo tan grave" como el incendio. "No lo entiendo y estoy desconcertada", manifestó. "Él ha recibido a una parte de los vecinos. A mí lo que no me gustaría de verdad es que alguien tenga la tentación de jugar con esto, hacer política con esto", señaló la delegada.

En ese sentido, la representante del Ejecutivo central en la Comunitat Valenciana criticó que, "en un momento muy difícil" para la ciudad de Valencia en el que se dio "un ejemplo", Mazón venga "a tirar y expandir un problema entre administraciones", una actitud que, según dijo, "rompe el espíritu, el consenso y el agradecimiento que recibimos de todos los ciudadanos y las ciudadanas" durante aquellos días. "Me sabe muy mal que nos salgamos de esta línea", añadió. Asimismo, subrayó que "el Gobierno de España, dentro de sus competencias, está en permanente comunicación con los vecinos en este caso".