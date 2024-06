Rocío Flores reaparece tras tomarse un respiro por la vuelta a la televisión de Marta Riesco: "Es de bien nacidos ser agradecidos"

La vuelta a la televisión de Marta Riesco como colaboradora de Ni que fuéramos hizo que la semana pasada Rocío Flores decidiera dar un paso atrás y alejarse del foco mediático y de las redes sociales. La hija de Rocío Carrasco ha reaparecido y ha mostrado el bajo momento anímico en el que se encuentra.

"Buenos días, entre hoy y mañana, hace exactamente una semana que desaparecí de las redes. La mayoría de vosotros ya sabéis el porqué", ha expresado la nieta de Rocío Jurado a través de sus stories de Instagram.

"Es de bien nacidos ser agradecidos", ha asegurado Rocío Flores en su perfil, para después agradecer públicamente a todos los que le han escrito y enviado mensajes privados transmitiéndole su apoyo.

'Story' de Instagram de Rocío Flores. ROCÍO FLORES / INSTAGRAM

"La verdad es que no me apetecía nada estar por aquí, así que me he tomado unos días alejada un poco de todo, no solo de redes", ha confesado la hija de Antonio David Flores, que ha añadido que está "retomando rutinas" poco a poco. "Solo quiero daros las gracias y deciros que, en principio, estoy de vuelta", ha concluido.

Marta Riesco ha regresado a la televisión y está dispuesta a destapar todo lo que sufrió en esa familia durante su relación con Antonio David Flores, no solo por parte de él, sino también por parte de Rocío Flores. Esto fue lo que hizo que la hija de Rocío Carrasco ocupase el punto de mira y decidiese alejarse un tiempo de la vida mediática.