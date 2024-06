Las lluvias torrenciales colapsan Florida: "Fue terrible. Hubo quien durmió en un hotel porque no pudo llegar del trabajo a casa"

El caos se ha apoderado del sur de Florida. Las lluvias torrenciales que azotaron este miércoles la zona, y que continuarán hasta el sábado, han provocado innumerables incidencias en este estado ubicado al sur de Estados Unidos. Las carreteras se han convertido en ríos, las autopistas fueron cerradas temporalmente, las clases se suspendieron y se han cancelado centenares de vuelos en los dos aeropuertos principales de la zona. Ante esta situación la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella-Levine Cava, declaró el estado de emergencia.

"Fue terrible. Ayer colapsó la I-95 y tuvieron que cerrar un buen tramo de la autopista por la gran cantidad de agua acumulada. Incluso hubo gente que tuvo que dormir en un hotel porque no pudo llegar del trabajo a su casa", indica a 20minutos Elvira, que vive en el interior del condado de Broward, colindante con el de Miami-Dade. Estas áreas, ubicadas en el sureste del estado, han sido las más afectadas por las lluvias ya que en algunos puntos el agua acumulada llegó hasta los 1,20 metros de altura.

Un hombre empuja a su esposa en silla de ruedas en las inundadas calles de Miami Beach. Al Diaz/AP

En esta zona y época del año, plena temporada de huracanes, las lluvias suelen ser habituales. Sin embargo, la situación que se vivió este miércoles dejó a los residentes perplejos. "Hace mucho tiempo que no veíamos llover así. En mi barrio la situación no fue tan grave como en otros sitios, pero sí se inundó y no pude ir a trabajar. Cuando mi familia y yo abrimos la puerta de la casa pasó un coche y parecía como si una ola viniese hacia nosotros", relata a este medio Camila, quien también vive en el interior del condado de Broward.

La joven también cuenta que su hermano sí pudo acudir a su lugar de trabajo porque entró antes y que sus jefes lo mandaron a casa temprano ante las inclemencias del clima. Sin embargo, resalta que se tardó casi dos horas en llegar a su vivienda y que normalmente suele hacer ese recorrido en media hora. "Cuando volvió nos contó que había muchos coches varados en la calle, que simplemente no se podían mover", afirma. Además, recuerda que a toda su familia le llegaron mensajes de texto de alerta al móvil en el que les pedían que no salieran de casa si no era estrictamente necesario.

Un hombre parado en el parking de su edificio, ubicado en Hallandale, Florida. Marta Lavandier/AP

El caos fue mucho peor hacia la zona de la playa. "Tengo una amiga que trabaja en el centro comercial de Aventura. Allí el parking estaba completamente inundado y el agua llegaba hasta la mitad de los coches. De hecho, ella no pudo irse a su casa hasta la medianoche", continúa diciendo Camila. La tienda donde trabaja su amiga también se inundó y los trabajadores tuvieron que cerrar las puertas del establecimiento y sacar el agua como pudieron. "Todo fue muy caótico", resume.

Debido a las inundaciones, los bomberos tuvieron que evacuar una vivienda del norte de Miami ya que el agua alcanzó una altura de 1,20 metros. Además, varias universidades suspendieron las clases, algunos edificios públicos fueron cerrados y los aeropuertos se vieron afectados. Según la plataforma Flightaware, un total de 623 vuelos fueron cancelados y 655 sufrieron retrasos este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Miami y en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood.

No obstante, cabe destacar que a pesar del caos la cantidad de lluvia caída este miércoles no supera las cifras registradas en abril de 2023. El 12 de abril del año pasado fue el día más lluvioso en Fort Lauderdale desde que existen registros ya que se llegaron a acumular 57 centímetros de agua, mientras que este miércoles cayeron 50 centímetros, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.