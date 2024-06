Bienvenida Sra. Thyssen

Nada es casual. Alguien debería explicarnos, por ejemplo, por qué Barcelona perdió la oportunidad de albergar la Agencia Europea del Medicamento; también, por qué tras una década de trabas burocráticas, el Hermitage se despidió de la capital catalana o, incluso, por qué la pista de hielo se mudó a L’Hospitalet. Afortunadamente, las cosas cambian y todo indica que Barcelona se cotiza de nuevo al alza.

Llega la Copa América, dicen en Las Vegas que el mejor restaurante del mundo está aquí, disfrutamos de espectaculares conciertos y eventos musicales. Por si ello fuera poco reconforta saber que Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, el fondo Stoneweg y las familias propietarias del antiguo cine Comedia de Barcelona han firmado un preacuerdo para que el inmueble del Paseo de Gracia se convierta en una pinacoteca Carmen Thyssen.

Los que abogamos por una estrecha colaboración entre la iniciativa pública y la privada estamos de suerte. Reforzar la apuesta cultural de la capital catalana, junto a las ampliaciones previstas del MNAC y el MACBA, son iniciativas que beneficiarán en primer término a los residentes.

En un momento en que las administraciones consideran necesario replantear el tipo de turismo que llega a nuestras ciudades cobra sentido priorizar las ofertas culturales y no otras. Tita Cervera, la baronesa, quiere que una de sus colecciones privada resida en Barcelona y no en Catar. Perfecto y a disfrutarla; no en vano, Leonardo da Vinci afirmaba que la pintura es una poesía visible.