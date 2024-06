Acogedora, práctica y minimalista: así es la entrada de la casa de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja no puede estar más contenta con la llegada de su futuro hijo. Ser madre siempre había un sueño para la sobrina de Isabel Pantoja, por ello no puede ocultar su alegría. Aun con esta noticia, lo cierto es que no ha dejado de lado sus compromisos laborales. La televisiva no es solo colaboradora, sino que también se dedica al mundo de las redes sociales

Por ello, Anabel no duda en compartir con todos sus seguidores cómo es su día a día y su hogar. Especialmente ahora, tras la reforma de su casa, ha querido hacer cómplices a todos sus seguidores del último gran cambio de la entrada de su casa.

Optando por un estilo clásico en tonos madera y con paneles de piel, Anabel ha creado un espacio de lo más acogedor. Todo ello acompañado de un espejo de gran tamaño para poder verse por última vez antes de salir. Finalmente, el rincón se completa con una figura en piedra de un pájaro y un jarrón con un eucalipto.

Anabel Pantoja ha enseñado la entrada de su casa. anabelpantoja00 / INSTAGRAM

"Os habéis pasado el juego", ha asegurado la influencer a través de su cuenta de Instagram, dándole las gracias al estudio de decoración encargado. Y es que todo está perfectamente estudiado. Desde una mini estantería para colgar las gafas de sol y otros accesorios hasta unos acabados minimalistas y visibles.

Un espacio pequeño y de lo más práctica para tenerlo todo al alcance. Aunque esta es solo la entrada. Actualmente, la joven se encuentra preparando su mudanza a Canarias y no ha dejado de mover cajas. Todo está ya prácticamente listo. Aunque lo que más le cuesta es saber dónde colocar cada una de sus pertenencias.