La fortuna de estas 'influencers' no te dejará indiferente

Después de conocer a las parejas famosas más ricas del mundo, a los deportistas mejor pagados de toda la historia y saber cuánto dinero tienen Sydney Sweeney, Mbappé y otros famosos de 2024, llegó el turno de poner el foco en el patrimonio neto de las 'influencers' que triunfan en las redes sociales. Y para obtener respuestas, hemos utilizado la base de datos de un portal especializado en la materia: Celebrity Net Worth (CNW).

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni en una imagen de archivo. D.CHARRIAU / GETTY IMAGES

"Nuestros datos se basan en análisis financieros, estudios de mercado y fuentes internas que hemos desarrollado meticulosamente durante la última década para mantener la precisión y la amplitud de los conocimientos", podemos leer en Celebrity Net Worth. En este sentido, la fortuna de Chiara Ferragni sería de 10 millones de dólares.

Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez, 2023. GETTY IMAGES

Puede que Georgina Rodríguez saltara al estrellato tras conocerse su relación con Cristiano Ronaldo, pero ya brilla con luz propia y puede presumir de tener su propia serie documental en Netflix. Además, comparte patrimonio neto con Chiara Ferragni: 10 millones.

Charli D'Amelio

Charli D'Amelio en los Premios Grammy 2023 GETTY IMAGES

Charli D'Amelio, una de las personas que más seguidores tiene en TikTok (+150 millones), tampoco podía faltar en esta selección. Su fortuna, según los datos de CNW, alcanza los 30 millones de dólares.

Olivia Palermo

Olivia Palermo en el desfile de Dior SS24 GETTY IMAGES

En el club de los 10 millones también figura una de las primeras 'influencers' de moda. ¿Su nombre? Olivia Palermo.

Alexa Chung

Alexa Chung en el festival de Cannes 2024 AP

"No sigas una tendencia si no te sienta bien. Me encantaría llevar los vaqueros bajos dosmileros. Por desgracia, no me quedaban bien entonces y no me quedan bien ahora. Por fin lo acepto", confesó a Vogue una de las 'influencers' británicas más famosas. Se llama Alexa Chung y tiene un patrimonio neto de 12 millones de dólares.

Kylie Jenner

Kylie Jenner en la Gala MET 2024 GETTY IMAGES

La benjamina de las hermanas Kardashian no solo triunfa en las redes sociales, sino también como empresaria. Y su éxito se refleja en la fortuna que atesora actualmente: 700 millones. ¡Casi nada!

Addison Rae

Addison Rae NETFLIX

Addison Rae, además de ser una superestrella en TikTok, también ha probado suerte en el mundo de la interpretación. Aquí la vemos, por ejemplo, en la película que rodó para Netflix: 'Alguien como él' (2021). ¿Su patrimonio neto en 2024? 25 millones de dólares.

Hailey Bieber

Justin y Hailey Bieber AP

Con 20 millones de patrimonio neto, según los cálculos de Celebrity Net Worth, tenemos a la modelo e 'influencer' que se casó con Justin Bieber.

Kendall Jenner

Kendall Jenner en la Academy Museum Gala 2023 GETTY IMAGES

"Mi parte favorita de hacerse mayor es que ganas en sabiduría y conocimientos", reconoció Kendall Jenner a Harper's Baazar. Con el paso del tiempo también ha crecido su cuenta corriente y sus 60 millones de patrimonio son un buen ejemplo.