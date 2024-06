Así es Patti Scialfa, la cantante y guitarrista que está casada con Bruce Springsteen desde hace más de tres décadas

Los conciertos de Bruce Springsteen en Madrid han supuesto una gran revolución para los rockeros que ya han disfrutado de su música en el estadio Cívitas Metropolitano.

Así, la carrera de The Boss se ha visto muy marcada por sus temas junto a la E Street Band, donde milita la guitarrista Vivienne Patricia, 'Patti', Scialfa, con quien Springsteen contrajo matrimonio en el año 1991 y con quien tiene tres hijos en común.

Así es Patti Scialfa: de música callejera a entrar en salas de prestigio

La pasión de Patti por la música comenzó desde muy pequeña, cuando escribía canciones. Así, al terminar su etapa en el instituto, el primer trabajo profesional de Scialfa fue como vocalista de algunos grupos locales de su Nueva Jersey natal.

Tal era su pasión por el arte que se licenció en Música por la Universidad de Nueva York y, además, pasó por el conservatorio de jazz de la Frost School os Music de la Universidad de Miami. Durante su paso por la universidad, la artista trató de que alguna de sus composiciones fuese grabada por un estudio de música profesional, pero no tuvo suerte. Por ello, Scialfa probó suerte como música callejera y camarera.

De esta manera, junto a Soozie Tyrell y Lisa Lowell, Patti formó el grupo callejero Tickster y, durante años, luchó por hacerse un hueco en la industria musical tocando en salas de prestigio.

En el año 1984, Patti Scialfa entró a formar parte de la E Street Band, pocos días antes del concierto que dio comienzo a la gira Born in the U.S.A. Tour junto a Bruce Springsteen. Asimismo, en 1986, la guitarrista participó en el disco Dirty Work de The Rolling Stones; y trabajó con otros artistas como Keith Richards o Elliott Murphy.

Cabe destacar, también, que Patti Scialfa ha grabado tres discos como solista: Rumble Doll (1993), 23rd Street Lullaby (2004) y Play It As It Lays (2007).