Quién es Steve Aoki, el invitado de este jueves de 'El Hormiguero': de sus primeros conciertos con 20 años a ser un referente

Este jueves 13 de junio, el invitado estrella de El Hormiguero, el DJ Steve Aoki, conocido mundialmente por sus espectáculos y por ser un referente en la música electrónica. Sin embargo, adquirió verdadera fama por la particularidad de sus 'shows' en los que no dudaba en tirar tartas a todo aquel asistente que lo pidiera.

Productor musical de EDM y fundador del sello discográfico Dim Mak Records, Aoki nació en Miami (Estados Unidos) el 30 de noviembre de 1977, aunque se crio en Newport Beach, en California. Con 46 años de edad, sigue siendo uno de los artistas más demandados en festivales de todo el mundo.

Los comienzos de Steve Aoki en la música electrónica

Sus primeros pasos en el mundo de la música comenzaron cuando estaba en la Universidad, donde obtuvo un título en Estudios de la Mujer y otro en Sociología. Durante esta etapa lanzó sus primeras producciones y empezó a subir a los escenarios del panorama underground.

Con tan solo 20 años de edad, Steve Aoki lanzó su propio sello discográfico, llamado Dim Mak Records, que se convirtió en un referente de la música electrónica y, sobre todo, del estilo de música house. Este sello que fundó el propio DJ ha sido una plataforma para el lanzamiento de otros artistas.

La discografía de Steve Aoki desde sus comienzos

Fue en el año 2012 cuando el DJ lanza el primero de sus ocho discos titulado Wonderland. Desde entonces ha sacado al mercado siete discos más: Neon Future I, Neon Future II, Kolony, Neon Future III, Neon Future IV, Hiroquest: Genesis, e Hiroquest 2: Double Helix.

El último disco que sacó fue Hiroquest 2: Double Helix el 17 de noviembre de 2023. Algunos de los títulos de Aoki han alcanzado una gran fama mundial, sobre todo al ser colaboraciones con artistas internacionales, como I´m in the house, Turbulence, No beef o All Night.