Pisos desde 20.000 euros en Valencia: esto es lo que cuesta una vivienda en nuda propiedad

La nuda propiedad se ha convertido en uno de los tipos de compraventa preferido por los españoles. En 2023, se registraron un total de 1.845 transacciones, la cifra más alta de la última década. Y no es de extrañar. Se ha hecho un hueco en el mercado inmobiliario, que no ha dejado de aumentar su precio en los últimos años, y cada vez son más los que optan por la nuda propiedad para comprar un piso barato. Es la alternativa ideal para aquellos que no quieren gastarse grandes cantidades de dinero.

No solo los jóvenes han visto una gran oportunidad dentro de la nuda propiedad en Valencia. Este tipo de compraventa se ha popularizado también entre las personas mayores, que pueden obtener ingresos extra sin renunciar al usufructo de la vivienda. Esto se debe a que se vende la titularidad del piso, pero el nuevo propietario no puede disfrutarlo hasta que el anterior propietario fallezca. Una de las dudas más frecuentes a la hora de vender es la cantidad de dinero que se puede obtener con esta operación.

Cuánto cuesta la nuda propiedad en Valencia

No se puede saber con exactitud la cantidad de dinero que recibirá una persona al vender su casa por nuda propiedad. Esto depende de muchos factores, como la edad del propietario o el estado de la vivienda, entre otros. Sin embargo, el portal de tasación Tenitasa ha elaborado una tabla con estimaciones de precio máximo y mínimo de venta en Valencia. Por lo general, el propietario recibe entre un 35 y un 95% del importe total de tasación de la vivienda.

Precio de la nuda propiedad en Valencia a los 65 años

Vivienda de 91.000 euros con un usufructuario : el precio mínimo de venta es de 32.000 euros y el máximo de 58.700 euros.

Vivienda de 91.000 euros con dos usufructuario : el precio mínimo de venta es de 22.500 euros y el máximo de 50.600 euros.

Vivienda de 156.000 euros con un usufructuario : el precio mínimo de venta es de 64.000 euros y el máximo de 113.500 euros.

Vivienda de 156.000 euros con dos usufructuario : el precio mínimo de venta es de 49.100 euros y el máximo de 102.900 euros.

Vivienda de 262.000 euros con un usufructuario : el precio mínimo de venta es de 116.600 euros y el máximo de 200.700 euros.

: el precio mínimo de venta es de 116.600 euros y el máximo de 200.700 euros. Vivienda de 262.000 euros con dos usufructuario: el precio mínimo de venta es de 93.100 euros y el máximo de 185.400 euros.

Precio de la nuda propiedad en Valencia a los 70 años

Vivienda de 91.000 euros con un usufructuario : el precio mínimo de venta es de 38.500 euros y el máximo de 64.900 euros.

Vivienda de 91.000 euros con dos usufructuario : el precio mínimo de venta es de 28.400 euros y el máximo de 57.500 euros.

Vivienda de 156.000 euros con un usufructuario : el precio mínimo de venta es de 74.000 euros y el máximo de 121.700 euros.

Vivienda de 156.000 euros con dos usufructuario : el precio mínimo de venta es de 58.300 euros y el máximo de 112.000 euros.

Vivienda de 262.000 euros con un usufructuario : el precio mínimo de venta es de 132.400 euros y el máximo de 212.500 euros.

: el precio mínimo de venta es de 132.400 euros y el máximo de 212.500 euros. Vivienda de 262.000 euros con dos usufructuario: el precio mínimo de venta es de 107.600 euros y el máximo de 198.500 euros.

Precio de la nuda propiedad en Valencia a los 75 años

Vivienda de 91.000 euros con un usufructuario : el precio mínimo de venta es de 45.200 euros y el máximo de 70.800 euros.

Vivienda de 91.000 euros con dos usufructuario : el precio mínimo de venta es de 34.900 euros y el máximo de 64.300 euros.

Vivienda de 156.000 euros con un usufructuario : el precio mínimo de venta es de 84.500 euros y el máximo de 129.400 euros.

Vivienda de 156.000 euros con dos usufructuario : el precio mínimo de venta es de 68.500 euros y el máximo de 120.900 euros.

Vivienda de 262.000 euros con un usufructuario : el precio mínimo de venta es de 149.000 euros y el máximo de 223.700 euros.

: el precio mínimo de venta es de 149.000 euros y el máximo de 223.700 euros. Vivienda de 262.000 euros con dos usufructuario: el precio mínimo de venta es de 123.700 euros y el máximo de 211.300 euros.

Precio de la nuda propiedad en Valencia a los 80 años

Vivienda de 91.000 euros con un usufructuario : el precio mínimo de venta es de 52.300 euros y el máximo de 76.100 euros.

Vivienda de 91.000 euros con dos usufructuario : el precio mínimo de venta es de 42.100 euros y el máximo de 70.600 euros.

Vivienda de 156.000 euros con un usufructuario : el precio mínimo de venta es de 95.700 euros y el máximo de 136.400 euros.

Vivienda de 156.000 euros con dos usufructuario : el precio mínimo de venta es de 79.700 euros y el máximo de 129.200 euros.

Vivienda de 262.000 euros con un usufructuario : el precio mínimo de venta es de 166.700 euros y el máximo de 233.800 euros.

: el precio mínimo de venta es de 166.700 euros y el máximo de 233.800 euros. Vivienda de 262.000 euros con dos usufructuario: el precio mínimo de venta es de 141.300 euros y el máximo de 223.300 euros.

Precio de la nuda propiedad en Valencia a los 85 años

Vivienda de 91.000 euros con un usufructuario : el precio mínimo de venta es de 59.400 euros y el máximo de 80.400 euros.

Vivienda de 91.000 euros con dos usufructuario : el precio mínimo de venta es de 49.500 euros y el máximo de 76.000 euros.

Vivienda de 156.000 euros con un usufructuario : el precio mínimo de venta es de 106.700 euros y el máximo de 142.100 euros.

Vivienda de 156.000 euros con dos usufructuario : el precio mínimo de venta es de 91.200 euros y el máximo de 136.300 euros.

Vivienda de 262.000 euros con un usufructuario : el precio mínimo de venta es de 184.000 euros y el máximo de 242.000 euros.

: el precio mínimo de venta es de 184.000 euros y el máximo de 242.000 euros. Vivienda de 262.000 euros con dos usufructuario: el precio mínimo de venta es de 159.600 euros y el máximo de 233.600 euros.

Precio de la nuda propiedad en Valencia a los 90 años

Vivienda de 91.000 euros con un usufructuario : el precio mínimo de venta es de 63.200 euros y el máximo de 82.500 euros.

Vivienda de 91.000 euros con dos usufructuario : el precio mínimo de venta es de 53.700 euros y el máximo de 78.800 euros.

Vivienda de 156.000 euros con un usufructuario : el precio mínimo de venta es de 112.600 euros y el máximo de 144.900 euros.

Vivienda de 156.000 euros con dos usufructuario : el precio mínimo de venta es de 97.800 euros y el máximo de 139.900 euros.

Vivienda de 262.000 euros con un usufructuario : el precio mínimo de venta es de 193.300 euros y el máximo de 246.000 euros.

: el precio mínimo de venta es de 193.300 euros y el máximo de 246.000 euros. Vivienda de 262.000 euros con dos usufructuario: el precio mínimo de venta es de 170.100 euros y el máximo de 238.800 euros.

Precio de la nuda propiedad en Valencia a los 95 años