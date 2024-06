Céline Dion volverá a los escenarios: "Incluso si tengo que gatear o hablar con mis manos"

La artista Céline Dion decidió alejarse del foco mediático cuando se conoció que padecía el síndrome de la Persona Rígida, una enfermedad neurológica que le paraliza los músculos y las cuerdas vocales. Tras varios meses, la canadiense ha asegurado que volverá a los escenarios.

"Voy a volver, incluso si tengo que gatear. Incluso si tengo que hablar con mis manos, lo haré", ha expresado la artista ante las cámaras de la NBC en una entrevista concedida a la cadena estadounidense.

"Yo soy Céline Dion, porque hoy mi voz será escuchada por primera vez, no porque tenga que hacerlo, o porque necesite hacerlo, si no porque quiero y me hace falta esto", ha añadido la artista.

'Volveré al escenario aunque sea gateando, aunque sea cantando con mis manos. Volveré'



Bravísima Celine Dion. Ojalá pueda volver en 2025 dónde empezó todo, en #Eurovision 💛



pic.twitter.com/sU2V9wLG8R — Luis Mesa ۞ (@luismesacabello) June 12, 2024

La intérprete de My Heart Will Go On, que tuvo que cancelar su gira mundial Courage World, ha desvelado en la entrevista que tuvo que tomar grandes dosis diarias de válium para poder seguir actuando.

Céline Dion reapareció por sorpresa en la última edición de los Grammy, donde aseguró que sentía una inmensa alegría por poder estar ahí entregando un premio.

Esta última aparición con la periodista Hoda Kotb se ha emitido unas semanas antes del estreno de Soy Celine Dion, el documental de la artista que podrá verse a partir del 25 de junio en Prime Video.