Nueve propuestas de la 83 Feria del Libro de Madrid: el deporte no se juega... se lee

La proximidad de los JJOO de París (26 de julio) ha propiciado que el deporte sea el lema de esta 83 Feria del Libro de Madrid, con una frase que quiere invertir las funciones tradicionalmente atribuidas al físico y al intelecto: "Entrena tu mente, lee tu cuerpo", dice el cartel firmado por el ilustrador vasco Mikel Casal.

Este jueves 13, el parque del Retiro ha servido para centrar todos sus actos desarrollados en espacios colectivos (ajenos a las actividades de las casetas y de las firmas) en el deporte a través de charlas, debates, mesas redondas, análisis, presencia de deportistas... El mensaje es celebrar el día olímpico y paralímpico.

El deporte habita no solo en los estadios, sino también en muchos libros que abordan esta disciplina con amabilidad, crítica, escepticismo o profunda reflexión sobre lo que supone el éxito y luego el descenso. Proponemos algunos títulos que pueden suponer un récord de lectura por su interés y enganche. La lectura se juega también en las canchas.

1. 'Los bad boys de la NBA', de José Manuel Puertas

Un recorrido por los mitos y verdades de la mejor liga de baloncesto del mundo. Ediciones JC

Que la NBA es la mejor liga de basket del mundo parece fuera de toda duda. Que sus canchas han arrojado nombres de leyenda inolvidables, también. Lo que es más difícil de conocer es el trasfondo de estos jugadores irreverentes, insoportables, díscolos, provocadores... muchas veces juguetes rotos. El autor repasa 25 nombres que han hecho lo peor y lo mejor en una pista de baloncesto a través de relatos escandalosos y dramáticos. De Ediciones JC.

2. 'La tribu vertical', de Borja Bauzá

'La tribu vertical' cuenta experiencias del propio autor. Libros del K.O.

Esta crónica de tipo etnográfico, publicada por la editorial Libros del K.O., busca contar los orígenes del radicalismo futbolero en España y la evolución que ha experimentado durante su medio siglo de existencia sus tribus. Desde los inocentes setenta hasta la sofisticación del nuevo siglo, pasando por los caóticos ochenta y los salvajes noventa. El texto contiene seis años de investigación y se sostiene sobre ciertas andanzas de juventud (el autor formó parte de un grupo ultra), una hemeroteca abultada y casi un centenar de entrevistas realizadas a radicales y hooligans para entender que las bandas del fútbol se asemejan a veces a las de grupos delictivos. Muy entretenido, pedagógico y lleno de anécdotas personales.

3. 'El último giro', de Paola Boutellier

'El último giro' es una novela sobre la Fórmula 1. CEDIDA

Este apasionante thriller (Contraluz) sobre la Fórmula 1 cuenta la vida de Olivia, hija del difunto piloto Nigel Stewart y Silvia Díaz, ingeniera y jefa de la escudería Astorian, quien siempre ha querido formar parte de ese mundo. Es por eso por lo que se encuentra en el avión privado del equipo como miembro del catering, cuando Óscar Campbell, uno de los mejores ingenieros de la escudería, fallece por lo que parecen ser causas naturales. Es el primer thriller ambientado en la Fórmula 1, donde nada es lo que parece, cada piloto tiene sus secretos y las escuderías sus propias razones.

4. 'Kings League 'El Jugador número 12'.

Este libro ilustrado es ideal para el público más joven. CEDIDA

Aventuras a todo color para niños y jóvenes fans de la Kings: la primera ficción oficial del fenómeno deportivo de la última década. Ilustrado por Carlos Moreno Rueda, "La Kings" narra cómo al terminar el periodo de invierno, los presidentes anuncian algo que revolucionará el mundo del futbol... ¡La creación del Kings League Kampus! El centro de entrenamiento de alto rendimiento definitivo para jóvenes. Erik Landa consigue entrar en el campus, donde tendrá que superar todos los obstáculos que le pongan los streamers. De Montena.

5. 'Controlar lo incontrolable', de Bojan Krkic

Este exjugador culé aborda la ansiedad como una forma de vida paralela al éxito. CEDIDA

Este libro (Alienta editorial) no va de fútbol. No habla de la carrera de un niño prodigio. Ni tampoco de sus triunfos en uno de los clubs más grandes, el Barcelona. Estas páginas son un viaje a la mente de un jugador, que, en realidad, son dos. La que se ve en el campo, disfrutando del éxito. Y luego está la otra vida, la que no se veía cuando desaparecía del césped y se cernía sobre él la oscuridad, donde la ansiedad y la angustia lo invadían todo. Era cuando Bojan derrotó a Bojan. Este joven jugador, que lo ganó todo, lo cuenta a tumba abierta.

6. 'Corazón de campeón', de Roberto Riccardi

'Corazón de campeón' explica el origen del paralimpismo. Nagrela editores.

Ese título ilustrado (Nagrela editores) trata la vida de Ludwig Guttmann, una persona extraordinaria de origen judío que modificó la forma de entender el deporte, el cuerpo y las relaciones humanas. Guttmann aspiraba a ser neurólogo hasta que comprendió que ser uno de los médicos más respetados de Alemania, y judío, no lo salvaría de la deportación. En Inglaterra puso en marcha un hospital que cambió el tratamiento de la paraplejia: en Stoke Mandeville, los inválidos de guerra que habían defendido a Europa de la amenaza nazi no merecían pudrirse en una cama. Frente a los sedantes, Guttmann apostó por la práctica del deporte. Así nacieron las competiciones paralímpicas,

7. 'Campeonas', de Sara Gutiérrez Alcaraz

'Campeonas' habla del grupo de futbolistas que ganaron el Mundial para España. CEDIDA

Este libro motivacional desgrana la historia personal de las ganadoras españolas de la Copa del Mundo de fútbol, en 2023. Los obstáculos a los que se enfrentaron desde niñas, las numerosas situaciones de desigualdad y descrédito que tuvieron que superar y los vínculos de hierro que crearon para que todo su esfuerzo desembocara en el éxito que hoy conocemos. Editado por Planeta.

8. 'Open. Memorias', de André Agassi

Las memorias de Agassi se convirtieron en un auténtico best-seller. Duomo Nefelibata

"Odio el tenis, lo detesto con una oscura y secreta pasión, y, sin embargo, sigo jugando porque no tengo alternativa. Y ese abismo, esa contradicción entre lo que quiero hacer y lo que de hecho hago, es la esencia de mi vida". Esta frase resume la esencia de una de las biografías deportivas que más se han leído y seguido, la del tenista André Agassi, número 1 del mundo. Escrita por el premio Pulitzer J. R. Moehringer, Open (Duomo Nefelibata) es la semblanza a corazón abierto de André Agassi: un hombre que debió enfrentarse a las presiones de su familia, de la fama, pero que siempre conservó el valor de la amistad y un sentido altruista de la vida. Publicado en 2009, fue éxito de ventas y sigue siendo un ejemplo de los contrastes en la vida de un deportista de elite.

9. 'Mentalidad Topuria', de Miquel Blázquez

'Mentalidad Topuria', el triunfo de la resistencia. CEDIDA/Rocaeditorial

Ilia Topuria es campeón mundial de peso pluma de la UFC tanto por su físico portentoso como por una sólida mentalidad enfocada a la victoria y al éxito. Gracias a este libro, se pueden poner en práctica todas las estrategias de liderazgo, espiritualidad, superación, disciplina, motivación y autoconocimiento de El Matador.