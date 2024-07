Luis Fonsi: "La música no es ciencia, es corazón y sentimiento. No se puede tratar como una ecuación matemática"

Luis Fonsi lleva 25 años en la industria musical y está celebrándolo con una gira muy especial con la que está recorriendo diferentes puntos de la geografía española y latinoamericana. El artista considera que "la vida es un subibaja" y que "hay momentos de luz y otros más oscuros", dos afirmaciones que ha querido representar en su último disco, El Viaje.

¿A dónde viaja Luis Fonsi para inspirarse a la hora de componer?La composición llega cuando uno menos se lo espera. Cuando uno está sentado en un avión, cuando está en un camerino afinando la guitarra, cuando va caminando por la calle... Puede ser cualquier cosa lo que te dé una idea melódica o lírica. Naturalmente, me encierro mi estudio y ahí es donde hago la mayoría de las composiciones, pero también me gusta hacer algo que llamo 'campamentos de composición', que consiste en reunirme con compositores e irnos a algún destino para ver algo que no sean las paredes del estudio. Estos sitios suelen ser de playa o montaña para que el aire huela diferente y la energía sea distinta.

¿Cuál es ese 'viaje' del que habla en su disco?Hablo del viaje emocional de la vida. No tiene que ser necesariamente un viaje físico en el que se despega y aterriza, es un poco más ese cambio de feeling y de lo que vamos aprendiendo en el camino.



Este trabajo está compuesto por doce canciones con nombres de ciudades. ¿Hay alguna en la que la historia que canta esté basada en experiencias vividas?Muchas de las canciones son personales, hablo de vivencias. Una de las más íntimas es Andalucía. Es la única canción del disco que no es una ciudad y se la dedico a mi esposa, ya que toca un acorde muy personal. Habla de nuestros hijos y de lo que tuvimos que atravesar para conocernos porque veníamos de situaciones similares. Me atrevo a decir que es la canción más personal que he escrito en mi vida.

Precisamente Andalucía y Marbella son dos canciones inspiradas en España. ¿Qué significa para usted este país?Desde que comencé mi carrera llegar a España siempre era una meta. Cuando uno vive en América, decir que su música suena aquí es un gran logro. A lo largo de los años, siempre he tenido mucha química con el país. Hay que sumar que me casé con una española, tengo una casa aquí, amigos, familia y trabajo aquí todos los veranos. Se ha convertido en un hogar para mí, algo que no me pasa en otros sitios, me siento muy cómodo y no me veo como un extranjero.

Pasa mucho tiempo en Madrid, ¿por qué no ha incluido esta ciudad?Sabía que al llamar las canciones con nombres de ciudades la gente iba a decir 'ay, por qué no pusiste mi ciudad'. Olvídate de Madrid, imagínate los países que no tienen ninguna ciudad. Las doce ciudades que están en este disco no representan mis ciudades favoritas ni las más importantes. Al final, uno tiene que escribir una canción que tiene que tener sentido. No es que yo me sentara a escribir una canción sobre esa ciudad, es una canción que de repente por 'x' razón, el lugar aparece, pero no empieza por él. España tiene dos, así que no está tan mal (risas).

Ha cumplido ya 25 años en la música. ¿Qué hace para reinventarse?El tiempo te va llevando por diferentes caminos. Uno tiene que dejarse llevar y analizar si lo que crea funciona o no; es prueba y error. Un poco como cuando uno se mira un espejo y dice ‘me voy a cortar el pelo’ o ‘no voy a usar ya este tipo de camisa’. Esa acción de decir ‘tengo una inquietud’ o ‘qué pasa si ahora hacemos algo así’. Lo que hago es reunirme con productores e ir probando diferentes estilos. La música no es ciencia, es corazón y sentimiento. No se puede tratar como una ecuación matemática.

¿Llevar tanto tiempo le hace sentirse mayor?No me siento mayor, pero sí ha habido situaciones donde me he dado cuenta del paso del tiempo. Hace unos años hice una colaboración con Rauw Alejandro y cuando estábamos con el videoclip me dijo: ‘¿Sabes que yo te imitaba a ti cuando estaba en la escuela?’. También me pasó con Sebastián Yatra, que me dijo que en los talent shows cantaba mis canciones. Tengo cero complejos y hasta cierto punto me da risa; pienso que es bonito poder influenciar a gente que admiro y de la que, además, aprendo.

¿A qué se hubiera dedicado si no hubiera sido a la música?

Mi sueño de niño era ser piloto de Fórmula 1, me hubiera 'flipado', como dicen en España (risas). Me encantan los coches, conducir y el entrenamiento de los pilotos.

Las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. ¿Qué debe tener un artista para conseguir hacerse un hueco en la música?

Ser diferente, honesto y sorprender. Es difícil y hay poco espacio, pero cuando uno es real y auténtico, la gente lo percibe y ahí es donde uno logra romper y hacerse hueco en este mundo.

Dentro de su carrera, Despacito ha sido todo un fenómeno. ¿Cómo se vive después de sacar un éxito como este?Es una canción que ha marcado un antes y un después tanto en la industria de la música como en mi vida profesional y personal. Lo agradezco y lo celebro, pero al mismo tiempo vivo igual que vivía antes de ella. No quiero sonar ingrato, al revés, estoy superagradecido de todo lo que me trajo y me hizo crecer como ser humano. Pero yo, Fonsi, soy el mismo que era antes de Despacito. Mi perspectiva de vida, mi forma de trabajar y mi manera de tratar a la gente nunca va a cambiar.

¿Contar con este éxito en su carrera le supone presión a la hora de sacar nueva música?No, cero. Al ser un fenómeno no puedo pretender hacer eso siempre y tampoco puedo competir con algo que nunca había pasado. Es una locura y no me gusta analizarlo. Prefiero dejarlo ahí, guardado en un rincón con mucho aprecio y seguir con mi camino, porque así fue también como yo hice esta canción. Utilicé la misma guitarra que escribo las demás, con las mismas inquietudes y con el mismo amor.