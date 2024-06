Este jueves, Ni que fuéramos ha anunciado que Terelu Campos y Carmen Borrego están planificando una misa el 17 de junio en honor a su madre, María Teresa Campos, que habría cumplido años el 18 de junio.

Sin embargo, esta emotiva conmemoración ha generado descontento entre ciertos colaboradores, que han expresado su malestar por no haber recibido invitación.

María Patiño ha sido la primera en manifestar su sorpresa y descontento: "A mí no me han dicho nada". Belén Esteban, visiblemente afectada, ha admitido sentirse muy dolida por no haber sido informada. Además, ha añadido: "Cuando salga del programa voy a llamar a Terelu".

Concluyendo su intervención, la 'Princesa del pueblo', que mantenía una amistad cercana con la presentadora, ha asegurado su asistencia al acto: "Yo estoy muy agradecida con María Teresa (...) Yo pienso ir".

Por su parte, Chelo García-Cortés también ha expuesto su asombro: "Yo tampoco me he enterado". Por otro último, Víctor Sandoval ha dejado claro que no acudirá a la ceremonia: "Si no te quieren, no tienes que ir. Yo para eso voy al cementerio y le llevo flores".