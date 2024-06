Madrid acusa a Montero de "mentir" y dice que negocia condonar deuda a Cataluña para que Sánchez "siga en la poltrona"

La Comunidad de Madrid no ha tardado en reaccionar a las declaraciones que ha hecho este jueves María Jesús Montero sobre el sistema de financiación autonómica y sobre la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña, en la que ha dicho que ya se está trabajando desde el Gobierno central, pues este fue uno de los aspectos que pactó el PSOE con ERC en noviembre para hacer presidente a Pedro Sánchez.

En los micrófonos de RNE, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha defendido la necesidad de "un tratamiento especial" a algunas comunidades como Cataluña y aunque ha asegurado que el modelo de financiación debe abordarse desde un "contexto global" y con todas las autonomías, la consejera madrileña del ramo, Rocío Albert, cree que se está negociando de forma bilateral y con un interés partidista una cuestión de Estado.

"La señora Montero lo ha vuelto hacer: mentir", ha asegurado la dirigente madrileña en su perfil de 'X', antes Twitter. "Nos aseguró a las comunidades autónomas que no iba a negociarse bilateralmente un 'cupo catalán", ha aseverado, en referencia al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró el pasado diciembre.

En esa reunión, Rocío Albert trasladó a la ministra su preocupación por la posible reforma bilateral del sistema de financiación autonómica y a la salida del encuentro en el Ministerio de Hacienda destacó que Montero había negado cualquier negociación 'a dos' con Cataluña. La consejera, además, declaró que la ministra había pedido que expresamente que "constara" en el acta de la reunión que no tenía "ninguna negociación bilateral", que no había "ningún trato de favor".

"Después de perder de nuevo otras elecciones, aquí está. Ahora sí que hay cupo para comprar a los que hacen que Pedro Sánchez siga en la poltrona", ha escrito Albert en sus redes sociales. Posteriormente, en declaraciones a 20minutos, Rocío Albert ha insistido en recordar los términos en los que se expresó la ministra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Nos dijo que no iba a haber negociaciones bilaterales, que todas las cuestiones de financiación autonómica se iban a tratar en este órgano, que es donde se deben tratar, y además pidió que constara en acta y habló de cogobernanza, pero después por la puerta de atrás empieza a negociar bilateralmente", ha señalado.

Sobre la condonación de la deuda pública de la Generalitat, que fue uno de los puntos que incluyó el pacto entre el PSOE y ERC para la investidura del presidente del Gobierno, Montero ha dicho que se trabaja desde el Gobierno central "de forma muy clara y comprometida". Según Montero, serían aproximadamente 15.000 millones de euros los que se podrían "trasladar al Gobierno de España", al "igual que al resto de comunidades autónomas".

Para la consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid la intención de condonar deuda a Cataluña está directamente relacionada con la aritmética parlamentaria actual en el Congreso y con las necesidades de la coalición PSOE-Sumar. "La necesitan porque si no Sánchez no saca ni una sola ley ni va a tener Presupuestos", ha incidido Albert, que se muestra convencida de que el resto de comunidades autónomas censurará esta iniciativa.

"Estoy segura de que va a haber un consenso de todas las comunidades autónomas, no solo de las del PP, diciendo que qué es esto", ha trasladado, "no está recogido en la Constitución y no es posible: es un trato de favor y el artículo 14 de la Constitución establece la igualdad de todos ante la ley, y eso incluye a las comunidades autónomas", ha agregado.