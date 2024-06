La medicina rural se queda sin profesionales: un tercio de los médicos de familia se jubilará en los próximos cinco años

A los retos del envejecimiento de la población y de la dispersión geográfica, la España rural suma ahora otro gran desafío que tendrá que abordar si quiere hacer frente a la despoblación. El relevo generacional de los médicos de familia es cada vez menor; ya sea porque no se atrae a nuevos profesionales a las zonas más despobladas, porque las condiciones —muchos tienen que desplazarse decenas de kilómetros diarios para trabajar— hacen que sea un ámbito menos atractivo o porque los recursos son limitados. ¿El resultado? Un tercio de los médicos de familia que hay hoy en día se habrá jubilado en cinco años.

"En territorios donde el acceso a servicios es complicado, los médicos rurales representan la primera y, a menudo, la única línea de defensa contra enfermedades y emergencias médicas", ha subrayado este jueves el doctor Keith Albert Foo, responsable del Grupo de Trabajo de Medicina Rural de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), que ha arrancado su primera jornada del 30º Congreso Nacional en A Coruña (Galicia), precisamente abordando este como uno de los temas principales.

Según ha recordado Foo, en España hay en torno a 7,5 millones de pacientes empadronados en zonas rurales y unos 15.000 médicos para atender a todos ellos. No obstante, las previsiones no son nada alentadoras: se calcula que 4.500 de ellos se jubilarán en los próximos cinco años, lo que representa casi un tercio del total; y apenas un

14% son menores de 40 años.

Si cada vez hay menos médicos rurales, ha subrayado el responsable del Grupo de Trabajo de Medicina Rural de SEMG, no es porque no quieran, pues las encuestas revelan que al 80% les gusta trabajar en medicina rural. El origen está más bien en las dificultades, cada vez mayores, que estos profesionales se encuentran a la hora de trabajar en zonas despobladas. Casi la mitad, el 45%, tiene que trasladarse más de 50 kilómetros al día para llegar al centro de salud; uno de cada cinco, más de 100 kilómetros; y un 5% viaja hasta 200 kilómetros al día para poder ejercer su profesión.

Teniendo en cuenta que el 88% no recibe ninguna remuneración o apoyo económico para ese traslado, es evidente que esta opción pierde atractivo para los médicos que se plantean pasar consulta en el ámbito rural. De hecho, el 27% manifiesta que en el próximo concurso de traslado puede que se apunten para atender a pacientes en centros sanitarios que estén, por lo menos, más cercanos a la ciudad.

La gran olvidada

Ante esta situación, la presidenta de SEMG, Pilar Rodríguez Ledo, ha recalcado la necesidad de llevar a cabo una "redistribución" de los centros de salud, según las necesidades de la población e incluso en función de las distintas carreteras; y dar más facilidades de formación y soporte a los profesionales que trabajan en el mundo rural.

"La medicina rural es la gran desconocida", ha lamentado Foo, quien también ha defendido la importancia de las actividades de divulgación para dar a conocer esta realidad. El problema, ha aseverado en esta primera jornada del Congreso, no es el trabajo; "es la falta de apoyo" e incluso de recursos, pues el 60% no tiene una conexión decente a internet.

En ese marco, Pilar Rodríguez ha defendido un nuevo programa que incorpora una rotación de dos a tres meses y que, además, facilita la realización de la residencia de medicina de familia en los entornos rurales, mediante una acreditación de los centros de salud de esas zonas. "Los residentes que se forman en las zonas rurales son las que salen con más predilección por lo rural. En la universidad y en la residencia no lo eligen si no han trabajado previamente", ha subrayado Rodríguez, quien, sin embargo, insiste en que "no es lo mismo trabajar a un kilómetro de tu casa que a 60 kilómetros".

Juega ahí también un papel crucial la tecnología y, en concreto, la Inteligencia Artificial (IA), que puede servir como herramienta para facilitar o por lo menos agilizar el trabajo de los médicos rurales. "Tenemos que cambiar nuestro modelo de consultas", ha señalado Rodríguez, quien ha hecho una defensa por las "consultas compartidas". "A día de hoy, no hay problema para que con una vulgar cámara de videoconferencia se pueda hacer telemedicina en algún centro. Es posible, solo hay que quererlo", ha concluido, instando a invertir también en este ámbito.